東京都知事選挙2024
2024年7月7日に投票と開票開始が予定されている東京都知事選挙である。現職東京都知事である小池百合子の任期満了に伴い執行予定。歴代最多の人数が立候補する見通し。
2025年2月6日
2024年7月14日
2024年7月13日
2024年7月10日
2024年7月9日
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街中に貼られた「Rシール」巡り蓮舫氏に非難「さっさと剥がせ」
「蓮舫氏の支援者が無許可で貼ったものとみられている」と週刊誌記者
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なぜ喧嘩腰？古市憲寿氏と石丸伸二氏の「舌戦」に視聴者は違和感
古市憲寿氏との「かみ合わない」問答が、視聴者の間で話題になっている
週刊女性PRIME
2024年7月8日
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都知事選で立候補者乱立、供託金1.5億円を回収も都は大赤字か
「供託金」により、1億5900万円が都の歳入となったという
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「アッコにおまかせ」都知事選の投票当日に2つも誤認発言で批判が続出
漢字の立候補者へのひらがな記入は無効、身分証の持参が必要と番組内で報道
Smart FLASH
2024年7月6日
2024年7月5日
2024年7月4日
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「子どもが産まれれば控除が増える」蓮舫氏の演説にツッコミ相次ぐ
「結婚して子どもがいれば、税額控除が受けられる」などと発言したという
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ワンオク・Taka 都知事選での「推し候補」匂わせか、ファン落胆
「ヒント」を出し、都知事選での「推し候補」を匂わせたと筆者
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羽田新ルートの騒音に悩まされる都民「育児ノイローゼに…第2子諦めた」
品川区の30代女性は、育児ノイローゼになり第2子を諦めるつもりだという
女性自身
2024年7月2日
2024年6月29日
2024年6月27日
2024年6月25日
2024年6月24日
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混沌極める都知事選ポスター 全裸写真貼った候補者は「合法だと思った」
「合法だと思ったのです」と以前にあったというポスターを例に出して説明
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蓮舫氏がハチ公前広場の群衆の前で演説「印象操作」など批判の声
事務所が「若者をはじめ多くの皆さまが足を止めてくださいました！」と投稿
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