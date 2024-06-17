ストレスや不快感を生む人間関係は、どこかのタイミングで断ち切ることが心や体の平穏にもつながります。相手に悪気がなかったとしても、連絡がくるたびに心が乱されるような友人との関係は、交流を続けていてもストレスが増えるだけでしょう。メンタル心理カウンセラーの並木まきが、女性たちが縁切りを決意したという激ヤバLINEの真相に迫ります。1：金銭感覚が違いすぎる相手の無意識のマウント「仕事の関係で知り合った同世代