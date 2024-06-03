モラハラ夫は時折、自分の両親や子どもたちを味方につけて、「妻が悪い！」と訴えることがあります。今回は、愛する娘を味方につけようとしたモラハラ夫に起こった予想外の結末を、筆者の知人が聞かせてくれました。 モラハラ発言が酷い夫 その後、夫のモラハラも段々と収まっていったとのこと。娘には感謝の念でいっぱいだそうです。 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングし