人気漫画『刃牙』シリーズの『刃牙道』が、アニメ化されることが決定した。アニメーション制作はアニメ『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。【動画】今度は宮本武蔵と戦う！公開された『刃牙道』アニメ化決定映像これは東京・西武新宿ペペ広場で開催された、アニメ『範馬刃牙』2期最終回上映イベント『闘いの地・新宿で、親子喧嘩の結末を見届けろッッ「春の刃牙まつり！」』にて発表され