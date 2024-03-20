米国エール大学助教授で経済学者の成田悠輔氏が「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ネットに投稿されている、自身へのアンチコメントを読んだことを明かした。成田氏は２０２１年１２月のインターネット番組で「過去の功績を使って居座り続ける人が多すぎる」「高齢者は集団自決、切腹するしかない」と発言。これが現在に至っても問題視されている。キリンの缶チューハイ「氷結無糖」の広告に成田氏を起用したことで批判が高まり、