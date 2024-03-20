アイドルグループ「おちゃメンタル☆パーティー」の下谷あゆさんが2024年3月18日にXを更新し、イベント中の動画を投稿した。強風のイベント会場での下谷さんの行動がXユーザーから注目を集めている。「ドイツ村風強すぎていっぱい色んなもん飛んでった」おちゃメンタル☆パーティーは3月17日、千葉・袖ケ浦市の東京ドイツ村で行われたアイドルイベントに参加していた。下谷さんは翌18日、Xで「蛙化注意」と切り出し、「私がアイド