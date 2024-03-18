「これからは江さんと協力して、子供を育てていきたいです――」硬い表情でそう語った福原愛（35）。3月15日、元夫・江宏傑氏（35）との親権をめぐる問題が和解に至ったことを会見で明かした。福原は、台湾の卓球選手だった江氏と16年に結婚。17年に長女、19年には長男が誕生したが、21年7月に離婚を発表していた。「共同親権となりましたが、離婚翌年に福原さんが台湾を訪れた際、長男を日本に連れて帰りました。面会交流期間を過