2006年にFIFAクラブワールドカップで優勝しているブラジルの名門インテルナシオナウ。現在ブラジル1部リーグで首位に立っており、26日に行われた宿敵グレミオとの頂上決戦ダービーにも3-2で勝利している。ただ、『Globo』によれば、この試合で問題が起きていたという。グレミオ寄りで知られるという『Rádio Monumental』で働く女性記者のジゼリさんがインテルのマスコットにセクハラを受けたとして警察に被害届を提出したとの