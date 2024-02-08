気象庁は、元日に発生した能登半島地震について、最大震度7の地震が発生したおよそ2分後にマグニチュード5.7、最大震度6弱の地震が発生していたことを明らかにしました。気象庁は、能登半島地震に関する地震津波のデータなどについて精査を行い、さきほど（8日午後4時）公表しました。それによりますと、マグニチュード7.6、最大震度7の地震が発生したおよそ2分後にあたる午後4時12分に、能登半島沖でマグニチュード5.7、最大震