Photo: Bandai 1990年代後半、社会現象レベルの大ブームとなった「たまごっち」。初代モデルのレアカラー白が、今、時を経て復活します！ しかも、ゲームではなく、キッチンタイマーというめちゃくちゃ実用的な形で。実用的ノスタルジア Photo: Bandai 初代たまごっちどんぴしゃ世代の人なら、たまごっちを育