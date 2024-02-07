元Hey！Say！JUMPで俳優の岡本圭人（30）が7日、文化放送「おとなりさん」（月〜金曜前8・00）に出演。父親の元「男闘呼組」で俳優・岡本健一（54）の舞台について語った。子供の頃から父の舞台を鑑賞しているが「最初の方ってすごい戸惑うんですよ」と圭人。父は過激な舞台に出ることも多く、その中ではキスシーンも。圭人にとっては衝撃で「“なんで自分の母親じゃない人とキスしてるんだろう”とか。息子役をやったりとか