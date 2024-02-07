マクドナルドの“高級化”は問題なし？ プチ炎上続きのマックCMが「エモい」マーケティングの成功例といえる理由 先月、マクドナルドがメニュー全体の3割に相当する商品に10～30円の値上げを実施した。チェーンストア研究家の谷頭和希氏は、マクドナルドにとって値上げは問題ではないと述べる。それはマクドナルドがコスパのいい飲食店から、エモさを感じられる「居場所」へと変化しているか