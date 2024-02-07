カレーのまち」をうたう埼玉県松伏町が初めて開催した「カレー川柳コンテスト」の入賞句が決まり、最優秀賞に「俺は凝り妻は手を抜くのがカレー」（山梨県・ルーキーさん）が選ばれた。作品は昨年９〜１１月、「カレーの思い出」をテーマに募集。４４都道府県から計２０１６句が寄せられた。県内からの応募は１６２句。町や町商工会の幹部らが同１２月から選考作業を行っていた。ほかに入賞した優秀賞３０句のうち、県内