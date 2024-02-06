総務省の家計調査が６日、発表された。３市の戦いが続く１世帯（２人以上）あたりのギョーザの年間支出額は２０２３年、浜松市が３年ぶりに首位に返り咲いた。前年まで２連覇中だった宮崎市は２位、宇都宮市が３位だった。家計調査はスーパーなどで購入した持ち帰りの生ギョーザと焼きギョーザが対象。ギョーザの支出額を巡っては、１１年に浜松市が初の首位になり、宇都宮市と首位争いを展開。２１年に宮崎市が初めて１位にな