◇大相撲初場所8日目（2024年1月21日東京・両国国技館）大相撲初場所は21日、両国国技館で中日となる8日目の取組が行われ、著名人による連日の映り込みにネットが沸いた。綱獲りがかかる霧島や期待の“怪物”大の里、また復活優勝が期待される横綱・照ノ富士など、注目の多い今場所だが、相撲観戦に訪れる著名人らも話題に。15日には「高須クリニック」の高須克弥院長や元大関・小錦でタレントのKONISHIKIの姿がNHKの相撲
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