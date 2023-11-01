ロシア人のクリスティーナ・オズタークさんが、26歳で22人の子供の母親になったことが明らかになった。クリスティーナさんは隣国のジョージアに在住。21人の子供を代理出産で授かり、その内の20人が1年以内で生まれるという異例の事態だ。 【写真】女性は子供たち22人との姿をインスタに投稿 クリスティーナさんは、夫で資産家のガリップさん（58）と105人の実子をもうけたいと考えているもの