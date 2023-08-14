松竹芸能所属のお笑いコンビ・アルミカンの赤阪侑子（39）が13日、兵庫県尼崎市で開催された「第48回 尼崎ボディビル・フィジーク選手権大会」に出場し、半年前から本格的に調整した肉体美を披露。女子フィジークにおいて、初優勝し「5代目ミス尼崎」に、同時に「新人賞」「特別賞」と3冠を受賞した。 【写真】衝撃のビフォーアフター！トレーニング開始前の姿が同一人物には思えない 赤阪は