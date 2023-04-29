巨人・高橋優貴（26）が今季初登板を白星で飾れなかった。巨人は年俸1位でも満足度7位 元凶は原全権監督のマネジメント音痴…阪神と“逆転現象”ナゼ28日の広島戦で先発。初回は1四球、二回も本塁打を打たれた後に8番の会沢に四球を与え、3回5安打2失点。早々と代打を送られ、降板となった。与えたのは2四球だが、3ボールになる場面が多かった。原辰徳監督（64）はかねて高橋の四球病を問題視していた。2021年にチーム最多の