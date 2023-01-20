Twitterは2023年1月に突如サードパーティー製クライアントアプリの締め出しを実施しました。これについて、Twitterは「Twitterは古くからあるAPIルールを施行しています。その結果、一部のアプリで動作に問題が生じている可能性があります」とだけ述べ、詳細については明らかにしていなかったのですが、正式にサードパーティー製クライアントアプリを禁止したことを発表しました。Developer Agreement - Twitter Developers | Twit