満月が地球の影にすっぽりと入る皆既月食が８日夜、国内各地で観測され、ツイッターやインスタグラムには、多くの人が天文ショーの様子を投稿している。今回は天王星が月に隠れる「天王星食」も同時にあり、約４４２年ぶりの皆既月食と惑星食の共演となる。ツイッターでは、「皆既月食」に加え関連と思われる「ベランダ」「iPhone」「スマホの限界」「一眼レフ」「望遠レンズ」などが次々とトレンド入りしている。そんな中、