メルカリで商品を購入する場合、ユーザーそれぞれが何らかの目的を持っていることでしょう。新古品を少し安く買う、店頭では入手しづらい限定品を買うなどありますが、中古品が多いメルカリだからこその使い方もあります。それは「一時的に使うものを買う」ということ。今回はこのテーマについて解説をしていきます。 メルカリユーザーの意識の変化2022年にメルカリ総合研究所が行った「2022年度フリマアプリ利用者と非利用者の消