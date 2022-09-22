静岡県函南町（かんなみちょう）内にある道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」の駐車場で、交換したとみられる車のエンジンオイルがスペースに流れて広がり、オイル缶2つも放置してあり危険な状態だったと、ツイッターで写真が投稿された。発見した人は、警察と消防に通報して、オイルを処理してもらったという。道の駅を所有する町では、「今後、警察と話をする中で、被害届を出すかなど対応を決めたい」としている。廃油処理パックも