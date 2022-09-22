○ レンジャーズ7 − 2 エンゼルス ●＜現地9月21日グローブライフ・フィールド＞エンゼルスの大谷翔平選手（28）は現地時間21日、敵地で行われたレンジャーズ戦に「3番・指名打者」で先発出場。4打数2安打1得点の成績で、2試合ぶり今季37度目のマルチ安打をマークした。初回の第1打席に先発右腕のデーン・ダニングが投じた初球の内角低めシンカーを右前へ弾き返し7試合連続安打とすると、直後のテーラー・ウォードの一発で