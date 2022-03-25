チューブ入りの粘着剤を塗る方式だったアース製薬の初代「ごきぶりホイホイ」読売新聞オンライン

元アース製薬の大塚正富氏が死去「ごきぶりホイホイ」などを考案

  • 元アース製薬社長、会長の大塚正富氏が、2月5日に91歳で死去していた
  • 「オロナイン軟膏」などの開発に携わり、1970年にアース製薬社長に就任
  • 「ごきぶりホイホイ」「アースノーマット」といったヒット商品を生みだした
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