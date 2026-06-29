オリックス・バファローズ×人生4カット「オリ姫デー」限定コラボフレーム第2弾が登場！

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発セルフフォトブランド「人生4カット」は、プロ野球球団 オリックス・バファローズとのコラボレーション企画として、「オリ姫デー」限定コラボフレーム第2弾を2026年7月1日（水）より展開いたします。

毎年多くのファンに愛されるオリックス・バファローズの人気イベント「オリ姫デー」を記念し、特別デザインのコラボフレームが登場。オリ姫デーならではの世界観を表現した限定フレームで、この期間だけの特別な思い出を残していただけます。

さらに、フレーム展開を記念して、オリックス・バファローズ試合観戦チケットと夏の陣ユニフォームが当たるSNSキャンペーンおよびオンラインショップ購入キャンペーンも開催いたします。

■人生4カット × オリックス・バファローズ フレーム第2弾

オリックス・バファローズとの限定コラボによって誕生した特別デザインのプリントフレームは、まるで選手たちと一緒にプリクラを撮ったような写真が撮影できる、ファン必見のアイテムです。ファンとの距離をぐっと近づけてくれる、オリックス・バファローズならではの限定コラボフレーム。

推し活をもっと楽しめる、新しい撮影体験をぜひチェックしてみてください。

【オリックス・バファローズ x 人生4カット】第2弾限定フレーム

フレーム：全3種（2枚1セット/With フォトフレーム）

販売期間：2026年7月1日(水)～2026年10月31日(土)

価 格：オリックス・バファローズ 限定コラボフレーム 1,000円（税込）

■撮影可能店舗

■コラボフレームSNSイベント参加方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/196_1_da6930d2040a6044ed271e2e2ca22591.jpg?v=202606291051 ]

撮るだけで終わらない、ワクワクの連続！撮影画像をSNSに投稿すると、観戦チケットとユニフォームのセットが当たるキャンペーンも同時開催！

対象フレームで撮影し、指定のハッシュタグをつけて投稿することで、以下の豪華賞品が当たるチャンス！

概要・参加方法

▶応募期間：2026年7月1日（水）～2026年8月15日（土） 23時59分まで

▶対象：【オリックス・バファローズ×人生4カット】第2弾フレームで撮影＋SNSイベントに参加方された方

▶当選者発表：2026年8月18日（火）

【賞品】

試合観戦チケット＋夏の陣ユニフォームセット5名様 ※～9月25日(金)までの京セラドーム大阪開催試合で利用可能

【応募方法】

１.公式XもしくはInstagramアカウント 「@orix_buffaloes 」と「@life4cuts_jp 」をフォロー

２.オリックス・バファローズ×人生4カット第２弾フレームを撮影して、 指定ハッシュタグと一緒にSNSに投稿！

指定ハッシュタグ：

#オリ姫デー_人生4カット2026

※ご当選者様には人生4カット公式XもしくはInstagramアカウントより個別DMをお送りいたします。

■オンライン販売

本コラボフレームは対象店舗に加え、人生4カット公式オンラインショップでもご購入いただけます。店舗へお越しいただくことが難しいお客様でも、ご自宅から気軽にお楽しみいただける環境を整えております。

さらに人生4カット公式オンラインショップにてオリックス・バファローズコラボフレームをご購入いただいた方の中から抽選でオリックス・バファローズ試合観戦チケットをプレゼント

ぜひこの機会に、ここでしか手に入らない特別なアイテムをチェックしてみてください。

人生4カット公式オンラインショップ

https://www.qoo10.jp/su/1460354566

応募方法

人生4カットオンラインショップにてオリックス・バファローズ第2弾コラボフレームを購入で自動応募

※当選発表日にQoo10メッセージ機能にて当選発表をいたします。





当選商品

試合観戦チケット＋夏の陣ユニフォームセット※～9月25日(金)までの京セラドーム大阪開催試合で利用可能





オンラインショップ応募期間:2026年7月1日（水）～2026年8月15日（土） 23時59分まで





▶当選者発表：2026年8月18日（火）

オリックス・バファローズ 概要

大阪に本拠地をかまえ、全国的なファン層を持ち、堅実さと勢いを兼ね備えた注目を集めるプロ野球チーム

【オリックス・バファローズ公式SNS】

●Instagrm https://www.instagram.com/orix_buffaloes/(https://www.instagram.com/orix_buffaloes/)

●X https://x.com/Orix_Buffaloes(https://x.com/Orix_Buffaloes)

●TikTok https://www.tiktok.com/@orix.buffaloes_official(https://www.tiktok.com/@orix.buffaloes_official)

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagram(https://www.instagram.com/life4cuts_jp/)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)