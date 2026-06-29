グアム政府観光局×GDO 共同企画！グアム全5コースの情報収集から予約まで完結できる特設サイト「GUAM冒険ゴルフ」を公開

グアム政府観光局

グアム政府観光局は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）との共同企画として、特設サイト「GUAM冒険ゴルフ」を2026年6月10日に公開いたしました。

近年、海外リゾートゴルフへの関心が高まる中、本サイトでは旅の計画から現地でのプレーまでを全面的にサポートいたします。グアム島のゴルフ場全5コースの魅力に加え、サイト閲覧者を対象とした期間限定の来場者特典も一挙にご紹介しています。

■ 「GUAM冒険ゴルフ」のコンセプト

日本からわずか3時間半で訪れることのできるグアムには、ジャングルを探検するようなコースから、太平洋を望む雄大なオーシャンビューのコースまで、表情の異なるゴルフ場が点在しています。大自然の中でプレーする"非日常性"と、訪れるたびに新たな発見があるゴルフ体験を楽しんでいただきたいという想いを「GUAM冒険ゴルフ」という名称に込めました。

■ 特設サイトの主なコンテンツ

・全5コースの徹底ガイド：各ゴルフ場の特徴や名物ホール、レストランのおすすめメニューまで詳しく紹介します。

・出発空港別モデルプラン：東京（羽田・成田）、名古屋（中部）、大阪（関空）の各空港からの直行便発着時間に合わせ、3～4日でグアムゴルフを楽しみ尽くすプランを提案し、現地での過ごし方を具体的にイメージできる内容としています。

・充実の旅行サポート情報：グアムの魅力を伝える動画コンテンツや、プレー後に立ち寄りたいビーチバー情報のほか、空港でのゴルフバッグ預け入れやレンタカー利用の注意点など、旅の実務情報も網羅しています。

■ 期間限定！5コースの来場者特典

各ゴルフ場のフロントにて「冒険ゴルフを見た」とお申し出いただいた方を対象に、特別な来場者特典をご用意しています。

・提供期間：2026年6月10日～9月30日

・ファイネスト グアム ゴルフ＆リゾート：ドライビングレンジ練習ボール1カゴ（約50球／約7ドル相当）無料進呈（※18ホールプレーの方が対象。月曜日はレンジ休業のため対象外）

・レオパレスリゾート グアム：お一人様につき、ロゴ入りゴルフボール2個プレゼント（※日本からご旅行で来島された方限定。滞期間中の初回プレー時のみ）

・ソノフェリチェ カントリークラブ マンギラオ：オリジナルロゴギフトをプレゼント（※在庫状況により内容変更の場合あり）

・タロフォフォ ゴルフクラブ：オリジナルロゴギフトをプレゼント（※在庫状況により内容変更の場合あり）

・カントリークラブ オブ ザ パシフィック（CCP）：プロショップでのお買い物が10％OFF

■ 特設サイトURL

https://www.golfdigest.co.jp/special/discover/2026/06_guamgolf/