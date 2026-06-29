自動車・食品包装・半導体・医療業界必見：熱に弱い素材や高精細な印字が求められる領域にレーザーマーキングに対応！超小型 5W UVレーザーマーカー 外部制御機能拡張モデル「LMS2-UV05B」発売

株式会社光響

株式会社光響は、樹脂・ガラス・電子部品などへの高精細なマーキングを可能にした、次世代型の「超小型 5W UVレーザーマーカー 外部制御機能拡張モデル（LMS2-UV05B）」を発売します。

本製品が採用するUVレーザーは、多様な素材に対して高い吸収率を有しており、他波長のレーザーと比較して幅広い素材へのマーキングに対応します。さらに、熱影響を抑えた非熱加工が可能なため、自動車部品、食品包装材、半導体関連部品、医療機器部品をはじめとするさまざまな分野・製品に対し、高品質なマーキングを実現します。自動車業界、医療業界、半導体業界などで重要性が高まるトレーサビリティ用途において、QRコードなどを小型かつ高精細にマーキングできる製品です。

光響の従来製品（LMS2-UV05A）に加えて、入出力端子数を大幅に拡張しました。これにより、生産ラインや外部装置との連携を強化し、より柔軟なシステム制御を実現します。

光響では難易度の高いマーキングについても、レーザーを知るスタッフがご相談を承ります。品質面・導入前後の技術サポート体制も万全で、お客様の用途や課題に応じた最適なレーザーマーカーをご提案します。

以下までお気軽にお問い合わせください。

■製品概要

・製品名：超小型 5W UVレーザーマーカー 外部制御機能拡張モデル

・型式 ：LMS2-UV05B

・価格 ：お問い合わせください

・納期 ：お問い合わせください

・URL ：https://www.symphotony.com/marker/lms2-uv05b/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 レーザープロセシング部

担当：赤坂

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/lasermarker_contact/

Tel : 070-3965-2571 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：marker-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

■ 多様な素材に対応

従来のレーザーマーカーでは難しかった微細なマーキングも、本製品は高精細なマーキングを実現します。

金属加工品、ウエハ、コネクタ、ガラスなどの材料にまで対応

■外部制御機能の充実化

従来製品（LMS2-UV05A）との比較

従来製品（LMS2-UV05A）と比較して、本製品（LMS2-UV05B）では入力端子数を2点から10点へ、出力端子数を2点から8点へ大幅に拡張しました。

■ 主要仕様

■ 外形寸法 (本体)