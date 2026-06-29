【無料お役立ち資料】イノーバ、ECサイトリニューアルの実践ガイドを無料公開

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、ECサイト運営者に向けたホワイトペーパー「経験者が本気で作ったECサイトリニューアルの教科書(https://ec.innova-jp.com/library/ec-renewal-textbook)」を公開しました。

経験者が本気で作ったECサイトリニューアルの教科書（全36ページ）資料を無料ダウンロードする :https://ec.innova-jp.com/library/ec-renewal-textbook

近年、EC需要の高まりを受けて多くの企業がEC事業の立ち上げや強化に乗り出しています。

しかし、その一方で「ECサイトを作ったものの、売上が上がらない」「運用コストばかりがかさむ」といった、戦略なきシステム導入や、公開後の運用フェーズにおける深刻な課題に直面するケースが後を絶ちません。

現場のこうしたお悩みを解決すべく、イノーバはECサイトリニューアルの実践ガイドとして本資料を制作しました。

株式会社サンリオ、ネスレ日本株式会社、株式会社良品計画にてEC・Webマーケティング領域を中心に15年以上従事してきた監修者を迎え、20回以上の会議を重ねて「ECサイトリニューアルで行き詰まりやすいポイント」を凝縮。実際の失敗事例をもとに教訓をわかりやすく学べる構成になっています。

目次（全36ページ）

資料を無料ダウンロードする :https://ec.innova-jp.com/library/ec-renewal-textbook

01 リニューアル計画でカバーすべき「11の領域」

02 「何をやるか」より「何をやらないか」を決める

03 「誰がボールを持つか」を決める

04 意思決定の5つのルール

この資料を読めば、複雑に絡み合ったプロジェクトの全体像をつかみ、「まず何をすべきか」という具体的なアクションが可能になるはずです。

ECサイトリニューアルを成功に導くための実践的な教科書として、ぜひご活用ください。

株式会社イノーバについて

資料を無料ダウンロードする :https://ec.innova-jp.com/library/ec-renewal-textbook

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。これまで培ってきたWebサイト構築、SEO戦略、コンテンツ制作、データ分析、およびリードナーチャリング（顧客育成）の豊富な知見は、現代のEC運営における「集客の最大化」や「リピート率の向上」に直結しています。

成果に直結するマーケティング戦略設計から、Webサイトの運用代行やコンテンツ制作といった現場の「実行」部分までトータルで支援が可能です。EC事業の立ち上げから売上拡大・利益改善まで、どうぞお気軽にご相談ください。

会社概要

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)

https://ec.innova-jp.com/（EC支援サービスサイト）

電話番号：03-4405-7431（平日：10:00～18:00）

メールアドレス：mktg@innova-jp.com