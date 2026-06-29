【2026年上半期ベストコスメ受賞】 EKATO「WAVE BALANCE ZAKURO」が各誌ベストコスメ企画にてランクイン

and beauty株式会社

プロによる最上級の肌と身体のケアを自宅で叶えるセルフケアブランド「EKATO（エカト）」より、2026年5月に正式発売したブランド初のインナーケアアイテム「WAVE BALANCE ZAKURO（ウェーブバランス ザクロ）」が、各誌の2026年上半期ベストコスメ・インナーケア企画にて紹介・ランクインいたしました。

「WAVE BALANCE ZAKURO」は、“生命力の象徴”ともいわれるザクロに着目し、砂糖を使わずイチジクで発酵させたザクロ酵素ペーストです。女性特有のリズムや、日々の生活の中でゆらぎやすいコンディションに寄り添い、美味しく、無理なく続けられるインナーケア習慣として提案しています。



【掲載・受賞媒体】

Sweet 7月号

「BEST COSMETIC AWARDS 2026上半期」

体の内から インナーケア部門 ランクイン

ar 7月号

「ボディケアのベストアイテムを総ざらい～NEW夏BODY～」

インナーケア＆デバイス部門 ランクイン

CanCam 8月号

「きれいめお姉さんのバズコスメ大賞～2026年上半期」

ボディ＆インナーケア編 ランクイン

otona MUSE 8月号

「2026年上半期を総ざらい！ミューズ的『ベストケア大賞』」企画内のインナーケア部門 第2位

受賞を記念した公式オンラインストア限定キャンペーンを開催中

各誌のベストコスメ企画での紹介・ランクインを記念し、EKATO公式オンラインストアでは、WAVE BALANCE ZAKUROを特別価格でお求めいただける「ベスコス受賞記念キャンペーン」を開催しております。

【ベスコス受賞記念キャンペーン】

期間：6月25日（木）20:00～7月2日（木）23:59

内容：

・WAVE BALANCE ZAKURO単品：10%OFF

・WAVE BALANCE ZAKURO定期：新たに定期購入にお申し込みいただいた場合、定期初回価格からさらに10%OFF

【製品概要】

WAVE BALANCE ZAKURO

～ 波打つ女性のリズムに寄り添う、ザクロ酵素ペースト ～

成長著しい思春期、新たな命を宿す妊活期、働き詰めの繁忙期、なんだか冴えないプレ更年期、そして更年期。女性の人生には、心身のリズムがゆらぎやすい時期が度々訪れます。

EKATOは、そのすべてのライフステージに寄り添うことを目指し、“余計なものを一切入れない”という考えのもと、女性特有の波打つ悩みにフォーカス。古来から「生命力の象徴」として親しまれてきたザクロと、日本の発酵技術を掛け合わせ、現代を生きる女性の毎日のコンディションづくりをサポートするインナーケアアイテムを開発しました。

「WAVE BALANCE ZAKURO」は、砂糖を使わず、イチジクのみで発酵させたザクロ酵素ペースト。ザクロペースト、イチジク、ザクロエキス末のみを使用し、濃厚でありながら毎日続けやすい味わいに仕上げています。

【WAVE BALANCE ZAKUROの特徴】

1. 砂糖不使用、イチジクで発酵

従来のフルーツ発酵に必要とされる砂糖を使用せず、イチジクを使って発酵。ザクロの持つポテンシャルを引き出しながら、毎日のインナーケアとして取り入れやすいペーストに仕上げました。

2. ザクロ×発酵の力に着目

ザクロに含まれるポリフェノールの一種であるエラグ酸や、近年注目されるウロリチンAの生成プロセスに着目。天然のザクロ果実と発酵の力を活かした、EKATOならではのインナーケアです。

3. 高品質・安心感・ギルトフリー

えぐみが少なく、ポリフェノールを含むペルシャ産のマラス種ザクロを使用。発酵に使うイチジクは黒イチジクと黄イチジクの2種をブレンド。白砂糖、人工甘味料、香料、着色料、保存料などは使用せず、毎日続けるものだからこそ、素材と製法にこだわりました。

【商品情報】

商品名 WAVE BALANCE ZAKURO／ウェーブバランス ザクロ

内容量 300g（1袋10g×30袋）

価格 8,910円（税込）

発売日 2026年3月17日先行販売／2026年5月14日正式販売

原材料名 ザクロペースト（国内製造）、イチジク、ザクロエキス末（食物繊維、ザクロエキス）

お召し上がり方 1日1袋を目安に、そのままお召し上がりください。お好みでヨーグルトにかけたり、お湯割りにしたりしても、美味しくお召し上がりいただけます。

EKATOについて

プロクオリティのケアを自宅で再現するセルフケアブランドとして2020年12月にローンチ。炭酸ガスが60分間発生する持続型炭酸ガスパックや、272本の緻密な鍼構造で身体の深部までアプローチする刺さない鍼のローラーなどを展開しています。圧倒的な体感にこだわったラインアップで、セルフケアの常識を塗り替え、まだ見ぬ自分へと導く「美のアップデート」を提案します。

クレジット表記

英語表記：EKATO

カタカナ表記：エカト

※ブランド名は英語表記を優先してください。

公式オンラインストア：https://ekato.online

公式Instagram：https://www.instagram.com/ekato.jp

and beauty株式会社

and beauty 株式会社 EKATO

E-mail: pr@andbeauty.co.jp