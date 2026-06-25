【甘いものを、我慢しない。】劇的に美味い、ご褒美プロテイン誕生！「VALX スイーツプロテイン」が2026年6月25日(木)より販売開始

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は美容や健康を意識しながらも、甘いものを楽しみたい方に向けた、新商品『VALX スイーツプロテイン』を2026年6月25日(木)より販売を開始いたします。

近年、健康や美容への関心の高まりとともにプロテイン市場は拡大を続けています。

一方で「甘いものは好きだけど罪悪感があり、心から楽しめない」「食事や間食を我慢する反動で、つい食べすぎてしまう」といった悩みを抱える方も少なくありません。

そんな想いに寄り添う新しい選択肢として誕生したのが『VALX スイーツプロテイン』です。

VALXが目指したのは、“スイーツのようなプロテイン”ではなく、“本物のスイーツを味わった時の満足感”。

頑張っているからこそ、時には甘いものが食べたくなる。でも、美容や健康のことを考えると我慢してしまう。そんな葛藤に寄り添い「甘いものを我慢する」のではなく「美味しく楽しみながら続ける」という新しい選択肢を届けたい。

そんな想いから、味わい・香り・口当たりに至るまで徹底的にこだわり、“本気で満たされるスイーツ体験”を追求しました。

■ “美味しいのは、あたりまえ。” 一食に込めた贅沢な栄養設計

『VALX スイーツプロテイン』は、吸収スピードに優れたホエイプロテインと、ゆっくりと身体に留まる特長を持つソイプロテインを組み合わせたハイブリッド設計を採用しています。

さらに、1杯（150ml）あたりタンパク質20gを配合。これは卵約3.2個分(※)のタンパク質量に相当します。

また、忙しい毎日の中では十分に摂取することが難しい食物繊維も配合しており、1杯あたりレタス約3/4個分(※)の食物繊維を摂取することができます。加えて、11種類のビタミンを配合し、1食分のビタミンを手軽に補給できる設計となっています。

美容や健康を意識していても、仕事や家事、育児などで栄養バランスの取れた食事を毎日続けることは簡単ではありません。

『VALX スイーツプロテイン』は、そんな現代人のライフスタイルに寄り添いながら、美味しく栄養補給ができる一杯を目指しました。

本商品には、VALX独自の「ミルキー・リッチ製法（特許出願中）」を採用。プロテイン特有の粉っぽさやざらつきを抑え、まるで本物のスイーツを味わっているかのような、なめらかで濃厚な口当たりを実現しました。

※文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」に基づき算出。レタス1玉300g、卵1個（Mサイズ）60gとして計算（いずれも可食部当たり）。



■ 選べる3つのスイーツフレーバー

【フォンダンショコラ風味】

一口で心まで奪われる、抗えないほど濃密なチョコの誘惑。

濃厚なチョコレートがとろりと溢れ出す瞬間をイメージした、至福の口溶けをお届けいたします。

【プリン風味】

なめらかなカスタードの濃厚なコクに、じっくり煮詰めたほんのりビターなカラメルの風味。まるでプリンをひと口ずつスプーンですくって味わうような、とろける満足感が広がります。

【ティラミス風味】

マスカルポーネのまろやかさと、コーヒーのほろ苦さが重なる本格的な味わいは、まさに洗練された大人のデザート。日常のひとときに、心満たされる贅沢な一杯です。

■ 商品概要

商品名：VALX スイーツプロテイン（ https://x.gd/fSvENH ）

フレーバー：フォンダンショコラ風味 / プリン風味 / ティラミス風味

内容量：300g

価格：2,480円（税込）

※VALXメンバーズストアでの販売価格

健康のために我慢する時代から、楽しみながら続ける時代へ。

『VALX スイーツプロテイン』は、甘いものへの罪悪感と、美容や健康への意識、そのどちらも諦めたくない方のために生まれました。

これからもVALXは「美味しく継続できる」商品を通じて、多くの方の健康をサポートしてまいります。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は156万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/