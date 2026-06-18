トランスジェンダー歌手の長崎アンナが、2026年6月21日（日）に大阪府河内長野市で開催される「レインボーフェスタ！かわちながの」にゲスト出演する。

幼少期から性別への違和感と向き合いながら生きてきた長崎アンナは、自身の経験をもとに、多様性や自己肯定、前向きに生きることの大切さをテーマにした講演活動も数多く行ってきた。

当日は、14時から14時30分まで、上堂醤油蔵にてトークショーとミニライブを開催。幼少期からの葛藤や、自分らしく生きることを選んだ歩み、そして音楽に込める思いなどを語るとともに、ライブパフォーマンスを披露する。

音楽とメッセージを通して、多様性を尊重し、一人ひとりが自分らしく輝ける社会への願いを届ける。





【イベント概要】

イベント名：レインボーフェスタ！かわちながの

開催日：2026年6月21日（日）

出演者：長崎アンナ（歌手）

内容：トークショー＆ミニライブ

時間：14:00～14:30

会場：上堂醤油蔵（大阪府河内長野市）

テーマ：自分らしく生きること、多様性、希望と前向きな人生へのメッセージ

長崎アンナ プロフィール

歌手。幼少期より性別への違和感を抱えながらも、音楽活動を続け、国内外でライブやイベントに出演。自身の経験をもとにした講演活動も行い、多様性や自己肯定の大切さを発信している。音楽を通じて、誰もが自分らしく生きられる社会を目指して活動を続けている。