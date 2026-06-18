兵庫県・淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市、代表取締役：鎌田 勝義)は、道の駅福良にて販売中の「道の駅記念きっぷ」が累計販売数1万枚を突破したことをお知らせいたします。これを記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2026年7月18日(土)より先着300名様限定で、ここでしか手に入らない「非売品記念きっぷ」をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。





特設ページ： https://www.uzu-shio.com/news/14702





非売品切符





■キャンペーン概要

「うずしおショップMARINE」にて、1,000円以上お買い上げいただいたお客様を対象に、貴重な限定きっぷをその場で進呈いたします。





配布開始日： 2026年7月18日(土)～ ※なくなり次第終了

配布場所 ： うずしおショップMARINE(道の駅福良内)

取得条件 ： 店内にて税込1,000円以上お買い上げの際、

スタッフへご希望の旨をお伝えください。

配布枚数 ： 先着300枚限定(お一人様1枚まで)





うずしおクルーズ





■きっぷを手に入れたらココへ行こう！～「道の駅福良」オススメスポット～

記念きっぷの配布場所である「道の駅福良」周辺には、淡路島の夏の魅力を五感で楽しめるスポットが充実しています。観光客の皆様にぜひ体験していただきたいイチオシの3スポットをご紹介します。

道の駅福良公式ホームページ： https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoukou/hukura.html





1. 【絶叫アクティビティ】淡路島アドベンチャーRIBライド

大型クルーズ船とは一味違う、スリルと爽快感を味わいたいならこれ！体感速度80kmのRIB(硬式インフレータブルボート)で鳴門海峡を駆け抜けます。海面ギリギリを疾走するダイナミックな体験は、ここでしか味わえない興奮です。

公式ホームページ： https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com/





淡路島アドベンチャーRIBライド





2. 【お土産】うずしおショップMARINE

今回の限定きっぷの配布対象店舗。淡路島ならではの特産品や「うずしおクルーズ」オリジナルグッズがずらりと並ぶ、お土産選びに外せないショップです。淡路島産のこだわりの銘菓はもちろん、旅の思い出にぴったりなアイテムが揃っています。

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/event/14367





うずしおショップMARINE





3. 【グルメ・食の拠点】福良マルシェ

「淡路島の美味しい」がぎゅっと詰まった、地産地消のフードマーケットです。地元の農家さんが毎朝届ける新鮮な「淡路島たまねぎ」をはじめとする旬の夏野菜や、福良港で揚がったばかりの新鮮な魚介類が並びます。

公式Instagram： https://www.instagram.com/fukuramarche/?hl=ja





福良マルシェ





【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船で体験する約1時間のクルージングです。全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし知的欲求も満たすことができます。

営業日・出航時間： ホームページにて要確認

料金 ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、

幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/





＜うずしおクルーズ 動画＞

https://www.youtube.com/watch?v=MfDm0hOUgGo