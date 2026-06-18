エコバディス・ジャパン株式会社

SOMPOリスクマネジメント株式会社（代表取締役社長：中村 隆久、以下「SOMPOリスク」）は、国際的なサステナビリティ評価機関であるEcoVadis SAS社（共同CEO兼共同創業者：ピエール=フランソワ・タレール、以下「EcoVadis」）と、戦略的パートナーシップ契約を締結しました。

本契約は、2025年10月に締結した基本合意書（MOU）の協力関係をさらに発展させるものです。EcoVadisが有する独自のサステナビリティ評価手法とSOMPOリスクのコンサルティング知見を融合し、日本企業のサプライチェーンリスク管理やサプライヤーエンゲージメントの高度化と、グローバル市場での競争力向上を支援します。



１．背景

気候変動や人権問題など、サプライチェーンにおけるリスクは年々複雑化しています。顧客・投資家・規制そして社会全体からの増大する要請により、企業はバリューチェーン全体でのリスク管理や情報開示を求められており、サプライチェーンリスクの可視化や評価、リスク対策がこれまで以上に企業のレジリエンスと競争力を強化する上で不可欠となっています。



２．契約締結の意義と具体的な取り組み

今回の戦略的パートナーシップ契約では、SOMPOリスクがEcoVadisの公式コンサルティングパートナーとして、バイヤー企業やサプライヤー企業のリスク管理を全社的リスク管理（ERM）の視点で包括的に支援します。また、EcoVadisはサプライチェーンのESGリスクを可視化し評価するプラットフォーマーとして、リスク管理の基盤を提要します。

バイヤー企業のサプライチェーンリスクの可視化・評価

EcoVadisのプラットフォームはバイヤー企業にサプライチェーン全体のESGリスクの評価と管理の基盤を提供します。SOMPOリスクはサプライチェーンリスク可視化のための基盤構築を支援します。

サプライヤー企業のESG評価の支援、ERM観点のリスク管理・対策支援

EcoVadisのサステナビリティ評価はグローバルで高い認知を誇っています。SOMPOリスクはEcoVadisのスコアを取得するサプライヤー企業の受審支援や、ERMの観点からサイバーセキュリティ、事業継続、サステナビリティといった各リスク領域におけるリスク管理を支援します。

バイヤーとサプライヤーの双方向対話の促進（サプライヤーエンゲージメントの高度化）

EcoVadisのスコア取得後、サプライヤー企業が改善活動を継続的に実施することが重要です。SOMPOリスクは、Ecovadisスコアを起点にバイヤー企業とサプライヤー企業とが双方向の対話を深めるための体制づくりを支援します。

３．今後の展開

両社は本パートナーシップにより、日本企業のサプライチェーンレジリエンス強化に向けた基盤整備を支援します。グローバルに認められた客観的な評価基準と、日本市場の特性を踏まえた個別支援を通じて、日本企業の持続的な成長を支援し、サプライチェーン強靭化という社会課題の解決を目指します。

EcoVadis (EcoVadis SAS) について

EcoVadisは、世界中のあらゆるビジネス上の意思決定にサステナビリティ・インテリジェンスを組み込むことを使命とする、パーパスドリブン企業です。2024年には、人権デューディリジェンス支援を強化するべく、先進的ワーカー・ボイス・プラットフォームであるUlulaを買収しました。グローバルで信頼性の高い、アクションアブルな評価により、あらゆる規模の企業がEcoVadisの詳細なインサイトを活用し、ESG規制への対応、GHG排出量の削減、そして185カ国、250の業種にわたる自社およびバリューチェーンのサステナビリティパフォーマンス向上を図っています。Johnson & Johnson、L’Oreal、Unilever、Bridgestone、BASF、JPMorganなどのリーダー企業を含む175,000社以上の企業が、EcoVadisの評価、リスク・炭素管理ツール、eラーニングプラットフォームを利用し、レジリエンス、持続可能な成長、そして世界的なポジティブインパクトの実現に向けた取り組みを加速させています。

詳細はecovadis.com/ja/(https://ecovadis.com/ja/) または LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/ecovadis-japan/) をご覧ください

SOMPOリスクマネジメント株式会社について

SOMPOリスクマネジメントは、SOMPOグループのリスクコンサルティングファームとして、ERM、サステナビリティ、事業継続、サイバーセキュリティ、サプライチェーンリスク管理など幅広い領域でサービスを提供しています。リスクの観点から社会と企業の課題解決を支援し、レジリエントで持続可能な社会の実現に貢献しています。

〈公式ウェブサイト〉 https://www.sompo-rc.co.jp/

以上

報道機関からのお問い合わせ先

■エコバディス・ジャパン株式会社

マーケティング部

Email: marketing@ecovadis.com



■SOMPOリスクマネジメント株式会社

マーケティング戦略部 広報担当

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