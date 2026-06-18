ワイヤレス式ストリーミングアンプの世界市場2026年、グローバル市場規模（2ゾーン、4ゾーン、8ゾーン）・分析レポートを発表
2026年6月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ワイヤレス式ストリーミングアンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ワイヤレス式ストリーミングアンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
ワイヤレス式ストリーミングアンプ市場は、2024年に2億4500万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には3億5400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.5％と見込まれており、スマートホームの普及や高品質な家庭用音響システムへの需要拡大を背景に堅調な成長が期待されています。
ワイヤレス式ストリーミングアンプは、従来のアンプ機能に加えて無線通信による音楽配信機能を統合した音響機器です。利用者は物理的な接続ケーブルを使用することなく、各種デジタル機器やネットワーク経由で音楽や音声コンテンツを再生することができます。
近年では、スマートフォンやタブレット、音楽配信サービスの普及に伴い、利便性と高音質を両立したオーディオシステムへの需要が高まっています。ワイヤレス式ストリーミングアンプはこうしたニーズに対応する製品として注目を集めています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、家庭内エンターテインメント需要の拡大です。高品質な音楽再生環境を求める消費者が増加しており、従来のオーディオ機器からネットワーク対応型製品への移行が進んでいます。
また、スマートホーム技術の普及も市場成長を後押ししています。音声アシスタントや家庭内ネットワークとの連携が可能な製品への需要が高まっており、ワイヤレスストリーミング機能を備えたオーディオ機器の導入が拡大しています。
さらに、音楽配信サービス市場の成長も重要な要因となっています。利用者は膨大な楽曲ライブラリーへ容易にアクセスできるようになり、ストリーミング再生を前提とした音響システムへの需要が増加しています。
市場では高音質化、多室再生機能の強化、無線通信性能の向上、スマートホーム連携機能の充実が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、2ゾーン、4ゾーン、8ゾーン、その他製品に分類されています。
2ゾーン製品は一般家庭向けを中心に利用されており、比較的手軽な導入が可能です。
4ゾーン製品は複数の部屋で異なる音源を再生できるため、中規模住宅や高級住宅向けに需要があります。
8ゾーン製品は大規模住宅や商業施設向けとして利用されており、高度な音響管理を実現しています。
用途別では、家庭用、商業用、その他用途に分類されています。
家庭用市場は市場全体の中心を占めており、ホームオーディオやホームシアター用途で需要が拡大しています。商業用市場ではホテル、レストラン、小売店舗、会議施設などで利用されており、快適な音響環境の構築に活用されています。
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競争環境
市場には高級オーディオメーカーからスマートオーディオ企業まで多数の企業が参入しており、音質、機能性、ブランド力を中心とした競争が展開されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ワイヤレス式ストリーミングアンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ワイヤレス式ストリーミングアンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
ワイヤレス式ストリーミングアンプ市場は、2024年に2億4500万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には3億5400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.5％と見込まれており、スマートホームの普及や高品質な家庭用音響システムへの需要拡大を背景に堅調な成長が期待されています。
ワイヤレス式ストリーミングアンプは、従来のアンプ機能に加えて無線通信による音楽配信機能を統合した音響機器です。利用者は物理的な接続ケーブルを使用することなく、各種デジタル機器やネットワーク経由で音楽や音声コンテンツを再生することができます。
近年では、スマートフォンやタブレット、音楽配信サービスの普及に伴い、利便性と高音質を両立したオーディオシステムへの需要が高まっています。ワイヤレス式ストリーミングアンプはこうしたニーズに対応する製品として注目を集めています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、家庭内エンターテインメント需要の拡大です。高品質な音楽再生環境を求める消費者が増加しており、従来のオーディオ機器からネットワーク対応型製品への移行が進んでいます。
また、スマートホーム技術の普及も市場成長を後押ししています。音声アシスタントや家庭内ネットワークとの連携が可能な製品への需要が高まっており、ワイヤレスストリーミング機能を備えたオーディオ機器の導入が拡大しています。
さらに、音楽配信サービス市場の成長も重要な要因となっています。利用者は膨大な楽曲ライブラリーへ容易にアクセスできるようになり、ストリーミング再生を前提とした音響システムへの需要が増加しています。
市場では高音質化、多室再生機能の強化、無線通信性能の向上、スマートホーム連携機能の充実が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、2ゾーン、4ゾーン、8ゾーン、その他製品に分類されています。
2ゾーン製品は一般家庭向けを中心に利用されており、比較的手軽な導入が可能です。
4ゾーン製品は複数の部屋で異なる音源を再生できるため、中規模住宅や高級住宅向けに需要があります。
8ゾーン製品は大規模住宅や商業施設向けとして利用されており、高度な音響管理を実現しています。
用途別では、家庭用、商業用、その他用途に分類されています。
家庭用市場は市場全体の中心を占めており、ホームオーディオやホームシアター用途で需要が拡大しています。商業用市場ではホテル、レストラン、小売店舗、会議施設などで利用されており、快適な音響環境の構築に活用されています。
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競争環境
市場には高級オーディオメーカーからスマートオーディオ企業まで多数の企業が参入しており、音質、機能性、ブランド力を中心とした競争が展開されています。