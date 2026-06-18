ミクシオマーケティング株式会社(本社：愛知県津島市、代表取締役社長：斉之平 一隆)は、ヘルシーなノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」において、「Let's トリックス キャンペーン」を2026年7月1日より開催いたします。





Let's トリックスキャンペーン





■キャンペーン概要

本キャンペーンは、TRICKS をご購入いただいたお客様を対象としたレシート応募型抽選キャンペーンです。ご応募いただいた方の中から抽選で500名様に、「TRICKSオリジナル KEY TO LITマルチポーチ」をプレゼントいたします。









■豪華プレゼント・当選人数

TRICKSオリジナル KEY TO LITマルチポーチ 500名様









■キャンペーン詳細・応募方法

Let's トリックス キャンペーン

応募期間 ： 2026年7月1日(水)～8月31日(月)

応募方法 ： TRICKS 1箱購入で1口応募(レシート応募)

対象レシート期間： 2026年6月18日(水)～8月31日(月)





キャンペーンの詳細情報や応募方法については、7月1日公開のキャンペーンサイトをご確認ください。









■KEY TO LITについて

2025年2月に結成されたSTARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ。

メンバーは岩崎大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光の5人で舞台や映画・ドラマ・テレビ出演など多方面に活躍中。

アリーナツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2026 NEO CLASSICS』を7月11日から全国5都市、全21公演を開催予定。









■「TRICKS」について

1枚あたり約17kcalのヘルシーなノンフライポテトチップス。日本限定販売のサワークリームオニオン味を含む4種類を展開中。インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線機内での提供実績もあります。ASEAN諸国をはじめ、中国、台湾、アメリカなど幅広い国への輸出も行っています。





TRICKS POP





■「TRICKS」商品詳細

・TRICKS 15g(約5枚)×12袋入り 各432円(税込)

オリジナル味 ： JANコード：8994391000027

キムチ味 ： JANコード：8994391000034

アジアンBBQ味 ： JANコード：8994391000041

サワークリームオニオン味： JANコード：8994391000478









■会社概要

商号 ： ミクシオマーケティング株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 斉之平 一隆

本社所在地 ： 〒496-0019 愛知県津島市百島町字中割41-2

事業所所在地： 〒344-0013 埼玉県春日部市銚子口979番地

URL ： https://mixio-mkt.com/