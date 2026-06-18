ノンフライチップス「TRICKS」プレゼンツ TRICKSオリジナル KEY TO LITマルチポーチが500名様に当たる「Let′s トリックス キャンペーン」7月1日スタート!
ミクシオマーケティング株式会社(本社：愛知県津島市、代表取締役社長：斉之平 一隆)は、ヘルシーなノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」において、「Let's トリックス キャンペーン」を2026年7月1日より開催いたします。
Let's トリックスキャンペーン
■キャンペーン概要
本キャンペーンは、TRICKS をご購入いただいたお客様を対象としたレシート応募型抽選キャンペーンです。ご応募いただいた方の中から抽選で500名様に、「TRICKSオリジナル KEY TO LITマルチポーチ」をプレゼントいたします。
■豪華プレゼント・当選人数
TRICKSオリジナル KEY TO LITマルチポーチ 500名様
■キャンペーン詳細・応募方法
Let's トリックス キャンペーン
応募期間 ： 2026年7月1日(水)～8月31日(月)
応募方法 ： TRICKS 1箱購入で1口応募(レシート応募)
対象レシート期間： 2026年6月18日(水)～8月31日(月)
キャンペーンの詳細情報や応募方法については、7月1日公開のキャンペーンサイトをご確認ください。
■KEY TO LITについて
2025年2月に結成されたSTARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ。
メンバーは岩崎大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光の5人で舞台や映画・ドラマ・テレビ出演など多方面に活躍中。
アリーナツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2026 NEO CLASSICS』を7月11日から全国5都市、全21公演を開催予定。
■「TRICKS」について
1枚あたり約17kcalのヘルシーなノンフライポテトチップス。日本限定販売のサワークリームオニオン味を含む4種類を展開中。インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線機内での提供実績もあります。ASEAN諸国をはじめ、中国、台湾、アメリカなど幅広い国への輸出も行っています。
TRICKS POP
■「TRICKS」商品詳細
・TRICKS 15g(約5枚)×12袋入り 各432円(税込)
オリジナル味 ： JANコード：8994391000027
キムチ味 ： JANコード：8994391000034
アジアンBBQ味 ： JANコード：8994391000041
サワークリームオニオン味： JANコード：8994391000478
■会社概要
商号 ： ミクシオマーケティング株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 斉之平 一隆
本社所在地 ： 〒496-0019 愛知県津島市百島町字中割41-2
事業所所在地： 〒344-0013 埼玉県春日部市銚子口979番地
URL ： https://mixio-mkt.com/