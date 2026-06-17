photo maison toctoc、2歳のお子様を対象とした特別撮影会「1000daysフォト」を全店舗で開催

株式会社タートル

株式会社タートル（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：亀山直樹、以下：タートル）が運営する、愛知・三重に計5店舗展開するphoto maison toctocでは、2026年7月1日より生後1000日を記念する「1000daysフォト」をtoctoc全店で開催します。

■開催背景

生後1000日は、赤ちゃんが約2歳8か月を迎える節目の日。toctocでは、この特別な時期をご家族の大切な記念として残していただけるよう、2歳のお子様を対象にした撮影会を企画いたしました。

■開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129626/table/58_1_ba8b106c1a6b6a157785a814a1e958a4.jpg?v=202606170152 ]■撮影会の特長

toctocの「1000daysフォト」は、手軽さと特別感を兼ね備えた撮影体験です。ご来店からお帰りまで1時間以内を目安に、ご家族の負担なくお楽しみいただけます。

- カジュアル衣装1着・ヘアアレンジ・「1000days」特製アイテムを使用した記念撮影- 厳選5カットをプレゼント（うち1カットはデジタル加工済みの特別仕様）- パパ・ママ・ごきょうだいもカジュアル衣装（※）でご参加いただけます。- 通常撮影でご来店のお客様も、追加5,500円（税込）で「1000daysフォト」の撮影をご利用いただけます。通常プランのカット数とは別に、デジタル加工済み1カットを含む5カットをお渡しします。

※今回の撮影会はtoctoc貸し出し衣装のみでの撮影となります。

■オプションメニュー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129626/table/58_2_8455dbb24a00a7e1f48629e3559f3a74.jpg?v=202606170152 ]■photo maison toctocとは

「成長とともに忘れかけてしまう親子の姿を、大きくなった時に思い出してほしい」。そんな願いから生まれたのが、photo maison toctocです。自然光が優しく差し込むナチュラルな空間で、リラックスした雰囲気の中、お子様とご家族の自然な表情を写真に残します。少しでも撮影を楽しく、そして気軽に感じていただけるよう、お子様はもちろん、ママやパパの衣装も無料でご用意しております。今しかない、かけがえのない親子の絆の瞬間を残すお手伝いをいたします。

HP：https://toctoc.photo/

Instagram：https://www.instagram.com/photomaison.toctoc/



【会社概要】

社名：株式会社タートル

本社所在地：〒486-0833 愛知県春日井市上条町5-7

代表取締役社長：亀山直樹

事業内容： 写真撮影業、写真撮影に関連する業務全般

設立： 1939年10月

資本金：1,000万円

HP：https://www.ps-turtle.com/