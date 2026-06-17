昔集めていたカードゲームの整理相談が増加。買いクルさいたま南店、6月17日から買取強化キャンペーンを開始。

株式会社RC

出張買取サービス「買いクルさいたま南店」は、2026年6月17日より、トレーディングカードを中心としたカードゲーム関連品を対象とした「カードゲーム買取強化キャンペーン」を開始いたします。

近年、昔集めていたカードゲームのコレクション整理や部屋の片付けをきっかけに、カードゲームに関する相談が増えています。

一方で、「カードの枚数が多く整理が進まない」「どのカードに需要があるのか分からない」といった理由から、そのまま保管され続けているケースも少なくありません。

買いクルさいたま南店では、こうしたカードゲーム関連品についても状態を確認し、ご自宅で査定から引き取りまで対応することで、コレクション整理をサポートいたします。

【キャンペーン概要】

期間：2026年6月17日～

※終了時期は未定のため、混雑状況により早期に受付を終了する場合がございます。

対応エリア：さいたま市桜区、南区

ご相談・ご予約は、お電話または問い合わせフォームより承っております。

直近の空き状況の確認は、お電話でのご連絡がスムーズです。

【コレクション整理で増えるカードゲームの相談】

トレーディングカード市場では、過去に発売されたカードゲームや関連グッズについても取引が行われています。

しかし、カードの種類や枚数が多いことから、「整理する時間が取れない」、「どのカードに需要があるのか分からない」といった相談も多く寄せられています。

特に、学生時代に集めていたカードや、遊ばなくなったカードゲームが収納ケースにまとまって残されているケースも多く、整理のきっかけを探している方も少なくありません。

【カードゲーム関連品の査定対応】

1. 大量のカードもまとめて査定

カードの枚数が多い場合や、複数のカードゲームが混在している場合でも査定を行っています。

「量が多くて整理しきれない」といった場合もご相談いただけます。

2. ご自宅で査定から引き取りまで対応

査定員がご自宅へ訪問し、査定から引き取りまで対応いたします。

カード類を持ち運ぶ必要がなく、ご自宅で整理を進めることが可能です。

主な対象品目

・トレーディングカード

・カードゲーム関連グッズ

・カードファイル

・スリーブ

・プレイマット

・関連ホビー用品 など

【出張査定を利用しやすい体制づくり】

買いクルさいたま南店では、初めて出張買取を利用される方にも相談しやすいよう、査定内容や流れについて分かりやすく説明することを心がけています。

「カードの知識がないので相談しづらい」「査定だけでも依頼できるのか分からない」といった方にもご利用いただけるよう、丁寧な対応に努めてまいります。

【併せて活用できる「1,000円BOX」】

買取オプションとして、整理を希望される周辺機器や家庭内の品々についても、あわせて「1,000円買取ボックス」もご活用いただくことができます。査定員が持参する専用ボックスに、整理したい小物類（小型家電・雑貨等）をまとめていただき、1ボックスあたり1,000円にてお引き取りいたします。

※一部買取不可の商品がございます。詳細は査定員へご確認ください。

■店舗情報

店舗名：買いクルさいたま南店

対応地域：さいたま市桜区、南区

出張・査定料： 出張料・査定料無料（その場で現金買取）

電話で問い合わせ：0800-808-0821

LINEで問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@121ykaxq?oat_content=url&gclid=Cj0KCQjwornRBhCrARIsAON5exFqjmKyN89z3acWeP1oLpxroFJgaQqByMqvw25XvhNcl4el4zXE0PoaAr8IEALw_wcB&gbraid=0AAAAAB-NOAUsairM4YyDOHpbJAFEZ3Ssq(https://line.me/R/ti/p/@121ykaxq?oat_content=url&gclid=Cj0KCQjwornRBhCrARIsAON5exFqjmKyN89z3acWeP1oLpxroFJgaQqByMqvw25XvhNcl4el4zXE0PoaAr8IEALw_wcB&gbraid=0AAAAAB-NOAUsairM4YyDOHpbJAFEZ3Ssq)

ホームページ：https://kaikuru.com/area/saitamaminami?gclid=Cj0KCQjwornRBhCrARIsAON5exFqjmKyN89z3acWeP1oLpxroFJgaQqByMqvw25XvhNcl4el4zXE0PoaAr8IEALw_wcB&gbraid=0AAAAAB-NOAUsairM4YyDOHpbJAFEZ3Ssq(https://kaikuru.com/area/saitamaminami?gclid=Cj0KCQjwornRBhCrARIsAON5exFqjmKyN89z3acWeP1oLpxroFJgaQqByMqvw25XvhNcl4el4zXE0PoaAr8IEALw_wcB&gbraid=0AAAAAB-NOAUsairM4YyDOHpbJAFEZ3Ssq)

■買いクル本部

運営会社： 株式会社RC

代表者： 大堀 直樹

本社： 東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ： 0120-22-8196

ホームページ： https://kaikuru.com

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