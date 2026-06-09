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【跡見学園女子大学】2029年度より文京キャンパス一元化 全学生が茗荷谷で学ぶ
跡見学園女子大学（東京都文京区、学長：森まり子）は、2029年4月から修学地を文京キャンパスに集約する準備を進めています。
丸ノ内線茗荷谷駅（東京都文京区）から徒歩2分に位置する文京キャンパスは1号館、2号館、3号館の校舎を有しています。通学に便利なだけでなく、オフィス街の銀座・大手町まで地下鉄で10分圏内で、早期化するインターンシップや就職活動の利便性を高め、学生の自己実現をさらにサポートします。
>>茗荷谷はどんなところ？
茗荷谷にはお茶の水女子大学、中央大学、拓殖大学もあり学生で賑わっています。他に筑波大附属校など教育機関や文化施設が多く集まる「文教のまち」として落ち着いた環境です。池袋駅まで2駅5分、反対方向の隣駅は東京ドームがある後楽園、歩いても行けます。
>>現高校1年生は入学時から文京キャンパス
2027年度入学までは、全学部１・２年次は新座キャンパス、３・４年次は文京キャンパスで学びますが、2028年度入学生は2年次から、2029年度入学生は1年次から文京キャンパスに通うことになります。先輩後輩との交流、サークル活動もこれまで以上に活発に行うことができるようになります。
>>2026年度中に１号館1階のリニューアルを実施予定
食堂を兼ね備え、カフェやラウンジをイメージしたオープンスペースを構想中です。学生が自由に集い、交流や活動を行える空間になることを目指して検討を重ねています。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
丸ノ内線茗荷谷駅（東京都文京区）から徒歩2分に位置する文京キャンパスは1号館、2号館、3号館の校舎を有しています。通学に便利なだけでなく、オフィス街の銀座・大手町まで地下鉄で10分圏内で、早期化するインターンシップや就職活動の利便性を高め、学生の自己実現をさらにサポートします。
茗荷谷にはお茶の水女子大学、中央大学、拓殖大学もあり学生で賑わっています。他に筑波大附属校など教育機関や文化施設が多く集まる「文教のまち」として落ち着いた環境です。池袋駅まで2駅5分、反対方向の隣駅は東京ドームがある後楽園、歩いても行けます。
>>現高校1年生は入学時から文京キャンパス
2027年度入学までは、全学部１・２年次は新座キャンパス、３・４年次は文京キャンパスで学びますが、2028年度入学生は2年次から、2029年度入学生は1年次から文京キャンパスに通うことになります。先輩後輩との交流、サークル活動もこれまで以上に活発に行うことができるようになります。
>>2026年度中に１号館1階のリニューアルを実施予定
食堂を兼ね備え、カフェやラウンジをイメージしたオープンスペースを構想中です。学生が自由に集い、交流や活動を行える空間になることを目指して検討を重ねています。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/