「空手キッズ」動画がSNSで世界的に話題となる中、礼儀や社会性を身につけさせたいと考える保護者から空手教室への関心が高まっています。松濤明武会・Meibuキッズ空手教室(所在地：千葉県市川市、代表：佐藤 順之介)では「子どもに礼儀を身につけてほしい」というニーズを背景に入門者数が15年で5名から770名へと154倍に増加しました。こうした中、当教室では未就学児でも楽しみながら「あいさつ」「返事」「姿勢」などを学べる礼儀体験イベントを6月21日(日)千葉県市川市南行徳公民館にて開催します。









【「かわいい」だけでなく「礼儀がしっかりしている」と注目】

今、SNSでは「空手キッズ」の動画が世界中で話題となっています。未就学児が一生懸命に空手へ取り組む姿や小さな子どもたちのかわいらしい礼の様子が注目を集め、1投稿あたり603万回再生を記録する動画も登場しています。さらに100万回再生を超える動画も複数生まれており、一時的なブームではなく継続的に注目されているコンテンツとなっています。





多くの海外ユーザーからは「かわいい」というコメントだけでなく「礼儀がしっかりしている」「姿勢が素晴らしい」といった声も多く寄せられています。日本の武道文化や礼儀教育に国境を越えた注目が集まっていると共に、子どもの礼儀や社会性を重視する保護者からも関心が高まっています。





人気のキッズ空手Instagram





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【武道を選ぶ保護者が増加】

松濤明武会・Meibuキッズ空手教室では「子どもに礼儀を身につけてほしい」という親御さんから支持を集めています。

その結果、当空手教室の入門者数は15年で5名から770名へと増加し、154倍に拡大しています。近年は「礼儀や社会性を身につけてほしい」というニーズの高まりから、武道を習い事として選ぶ家庭が増えており、特に2歳から小学生の子どもを中心に増加しています。





背景には、共働き世帯の増加や家庭環境の変化により、家庭内だけで十分なしつけを行うことが難しくなっている現状があります。そのため「挨拶ができるようになってほしい」「落ち着きを身につけてほしい」といった理由で入門する未就学児も増加しています。実際に保護者からは「家でも自分から挨拶ができるようになりました」「姿勢が良くなり、落ち着きが出てきました」といった声が寄せられています。









【強さより人としての土台を育てたい】

当教室では子どもが礼儀を体験的に学べるイベントを開催します。本イベントではあいさつ、返事、姿勢といった日常生活に直結する基本動作を空手の稽古を通じて身につける内容となっています。未経験の子どもでも参加できる構成とし、楽しみながら自然と礼儀が身につくプログラムを提供します。





また保護者も見学できる形式とすることで子どもの変化をその場で実感できる機会を設けています。

代表コメント「最近は強さよりも、礼儀や人としての土台を求めて習う方が増えています。空手は単なる習い事ではなく人として大切なことを学べる場だと考えています。このイベントを通じて子どもたちが自信を持ってあいさつができるようになるなど日常の変化につながるきっかけになれば嬉しいです」









《「あいさつ」「返事」「姿勢」などを学べる礼儀体験イベント》

日時 ：2026年6月21日(日) 14：30～16：30

会場 ：〒272-0143 千葉県市川市相之川1丁目3-7 市川市南行徳公民館

参加費：無料

対象 ：未就学児～小学生

内容 ：本イベントではあいさつ、返事、姿勢といった日常生活に直結する基本動作を空手の稽古を通じて身につける内容となっています。









【会社概要】

会社名 ： 松濤明武会・Meibuキッズ空手教室(代表 佐藤 順之介)

所在地 ： 〒272-0134 千葉県市川市入船1-23-202

事業内容 ： 空手教室

URL ： https://meibukai-shoto.com/