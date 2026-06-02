道南食品株式会社(所在地：北海道函館市、代表取締役社長：和田 朝寛)は、2026年6月2日(火)より「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」を期間限定で新発売します。

北海道エリア限定の土産菓子として現在発売中の「バタースカッチ味」、「ヨーグルトスカッチ味」に続く新フレーバーです。


北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味


■期間限定フレーバー「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」

“特別なチェルシー”から、新しいフレーバーが新発売。

北海道富良野メロンのピューレを使用し、その芳醇な甘みと香りを生食感で味わえる「チェルシーメロンスカッチ」。

好評発売中の「バタースカッチ味」・「ヨーグルトスカッチ味」に続き、さらに北海道らしい「生食感チェルシー」がこの夏、登場します。

北海道で出会える特別な美味しさ、特別なチェルシーを、ぜひお楽しみください。


【商品概要】

商品名　　　： 北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味

発売日　　　： 2026年6月2日

内容量　　　： 90g

希望小売価格： 972円(税込)

賞味期限　　： 12ヶ月

発売エリア　： 北海道内限定

販売チャネル： 北海道内の観光土産品取扱店

※発表発売日より販売開始が遅れる小売店もございます。

※お取り扱いのない店舗もございます。

※「CHELSEA」は株式会社 明治の登録商標です。



■会社概要

社名　　： 道南食品株式会社

所在地　： 〒040-0013　北海道函館市千代台町14-32

代表者　： 代表取締役社長　和田 朝寛

設立　　： 1980年10月

資本金　： 4,000万円

事業内容： キャラメル・チョコレートの製造、販売

URL　　 ： https://www.dounan.co.jp/