北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味 期間限定で新発売！
道南食品株式会社(所在地：北海道函館市、代表取締役社長：和田 朝寛)は、2026年6月2日(火)より「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」を期間限定で新発売します。
北海道エリア限定の土産菓子として現在発売中の「バタースカッチ味」、「ヨーグルトスカッチ味」に続く新フレーバーです。
北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味
■期間限定フレーバー「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」
“特別なチェルシー”から、新しいフレーバーが新発売。
北海道富良野メロンのピューレを使用し、その芳醇な甘みと香りを生食感で味わえる「チェルシーメロンスカッチ」。
好評発売中の「バタースカッチ味」・「ヨーグルトスカッチ味」に続き、さらに北海道らしい「生食感チェルシー」がこの夏、登場します。
北海道で出会える特別な美味しさ、特別なチェルシーを、ぜひお楽しみください。
【商品概要】
商品名 ： 北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味
発売日 ： 2026年6月2日
内容量 ： 90g
希望小売価格： 972円(税込)
賞味期限 ： 12ヶ月
発売エリア ： 北海道内限定
販売チャネル： 北海道内の観光土産品取扱店
※発表発売日より販売開始が遅れる小売店もございます。
※お取り扱いのない店舗もございます。
※「CHELSEA」は株式会社 明治の登録商標です。
■会社概要
社名 ： 道南食品株式会社
所在地 ： 〒040-0013 北海道函館市千代台町14-32
代表者 ： 代表取締役社長 和田 朝寛
設立 ： 1980年10月
資本金 ： 4,000万円
事業内容： キャラメル・チョコレートの製造、販売
URL ： https://www.dounan.co.jp/