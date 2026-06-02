麻布十番発のマンツーマン英会話スクール「アンカースタジオ英会話」の運営を行うANCHORパートナー株式会社(東京都港区、代表 丹羽範光)は、好調な既存店売上の成長を受けて(会員数は4店舗合計で2,000名を突破)、海外大学出身のバイリンガル講師を40名体制へ増員いたします。同時に、今後3年で「アンカースタジオ英会話」を東京都心に10店舗をオープンする計画です。





アンカースタジオ英会話は、米国、イギリス、カナダ、オーストラリア出身の経験豊富なネイティブのプロ講師が中心で、かつ、ほぼ全員がフルタイム講師で高いコミットしていることが特徴だが、現在でも、英検やTOEFLなどの試験対策では、日本人のバイリンガル講師のニーズが高く、4店舗で12名の日本人のバイリンガル講師が活躍している。





その内、10名は海外留学の経験があり、海外大学の出身者も6名在籍しており、海外大学への留学準備のサポート体制も充実している。さらに、昨今の海外大学へ進学希望者が増加しており、今後、3年でバイリンガル講師を40名体制まで拡充してまいります。





今後の出店先としては、これまでの4店舗と同様に、駅チカで利便性の高い物件に出店する。麻布十番本校は、有名な麻布十番大通り沿いに(駅徒歩2分)、文京小石川校は、都営三田線「春日駅」の駅直結タワー「パークコート文京小石川ザタワー」内に(駅徒歩1分)、白金高輪校は、駅直結の白金タワーに隣接し(駅徒歩1分)、さらに、豊洲校は、晴海通り沿いの新築ビル2階(駅徒歩2分)という好立地にあります。









■好調な滑り出しのアンカースタジオ英会話「豊洲校」





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■アンカースタジオ英会話のご紹介～質の高いマンツーマン・レッスンを！

アンカースタジオ英会話は、大きな夢でも、小さな夢でも、お客さま一人ひとりの大切な夢を叶えたい、という真摯な思いから誕生しました。マンツーマンだから、一人ひとりのお客様にニーズを考えてレッスンができるし、マンツーマンだから、たくさんの時間、お客様が英語を話す機会がつくれます。お客様に長く続けていけるように、質の高いマンツーマン・レッスンをリーズナブルな価格で提供したい。それが、当スクールのミッションです。





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■グループ・レッスンの価格で、マンツーマン・レッスンを!

当スクールでは、「大手スクールのグループ・レッスンの並みの価格でマンツーマンを提供するにはどうしたら良いか」という逆の発想から、徹底したコスト削減をしています。さらに、多くのスクールと異なり、安心の月謝制です。多額のレッスン料を前払いする必要がありませんので、安心してレッスンを始めることができます。





価格





■講師の質がそのまま英会話レッスンの質、さらには英会話スクールの質だと信じています！

大手英会話スクールのような大きな広告宣伝は一切かけていません。お客様から頂いたレッスン料は、優秀な講師を採用することに集中的に費やしています。講師は全員、大学卒業資格を有する、英・北米・オーストラリア圏出身のネイティブ・スピーカー。講師採用率は1％台となっています。さらに、日本語が堪能な講師も常駐していますので、初心者の方やお子さんも安心です。









■一人ひとりのニーズに合わせた完全なオーダーメイドを実現！

お客様一人ひとりのニーズに真剣に向き合っていくため、お客様が自由にレッスンの内容を決めることができる完全なオーダーメイドです。オーダーメイドなので、旅行やお仕事など、ご自身が英語を使いたいシーンに合わせたレッスンができます。また、初心者コース、ビジネスコース、時事英語コース、トラベル英会話コース、帰国子女コースなど、多種多様なコースから、レッスンを自由にカスタマイズできます。さらに、試験対策(TOEFL、IELTS、英検など)も徹底的にできます。









■マンツーマン・レッスンを人気の時間帯でも、オンラインでも！

大手スクールでは、グループがメインなので、平日の夜間や週末など人気の時間帯には、マンツーマン・レッスンがなかなかとれません。マンツーマンに特化することで、人気の時間帯でも、多くのレッスンを提供できます。さらに、オンラインでの受講も可能なので、とても便利になります。もちろん、お気に入りの講師を選んで頂けます。また、明るく、おしゃれな個室で楽しくマンツーマン・レッスンを受けることができます。









■アンカースタジオ英会話ジュニア(小中高生向け)も併設。英語脳と英語耳の習得。本物の英語力が身につきます！

アンカースタジオ英会話は、マンツーマン・レッスンなので、お子さんが、たくさん英語に触れることができます。“たくさん”聞けて、“たくさん”話すことにより、着実に上達します。また、他のお子さまの目を気にせず、のびのび会話ができるので、英語力に自信のないお子さまでも安心です。





完全カスタマイズ方式なので、一人ひとりのお子さまに合わせて無理なく学べます。そのため、プリスクールや帰国子女など、レベルの高いお子さまの才能も伸ばしてあげることができます。





さらに、レッスンは、All English方式ですので自然と“英語脳”と“英語耳”が身につきます(レッスンで使うテキストにも日本語はありません！)また、大人には難しいフォニックスも、「言語の天才」である子供は、無理なく習得できます。フォニックスの習得により、きれいな発音が身につきます。





ジュニア





■豊洲校の概要

店舗名 ： アンカースタジオ英会話 豊洲校

所在地 ： 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目5-20 EARTHWIND TOYOSU BLDG 2階

アクセス ： 東京メトロ有楽町線「豊洲駅」の6a出口(徒歩2分)

ゆりかもめ「新豊洲駅」の6a出口(徒歩2分)

ネット受付： 年中24時間

電話受付 ： 平日 13：00～20：00、土 10：00～18：00

店舗TEL ： 03-5859-0303

URL ： https://anchorstudio-toyosu.jp/





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