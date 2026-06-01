今年2月に第1巻を発売し、張り詰めたホラーの緊張感と、思わずキュンとする恋愛描写の絶妙なコントラストが好評の中華BL小説「死亡万華鏡（しぼうまんげきょう）」邦訳版。 8月19日頃に発売予定の第2巻の書影が完成しましたので、初公開いたします！ 第1巻に続き、主人公たちが挑む「扉の世界」の象徴的なモチーフを使った、不穏ながらも美しいイラストにご注目ください！

邦訳版では、本編に加えて作者コメント・小劇場も収録予定。通常版と、特典付きの特装版は絶賛予約受付中です。 なお、本作を実写ドラマ化した「致命遊戯」Blu-rayも好評発売中。ぜひドラマと小説の両方でお楽しみください！

■イントロダクション

林秋石（リンチウシー）が目にしたのは、見知らぬ長い通路と、そこに並ぶ12枚の鉄の扉。その先には、狂気と恐怖が支配する異世界での生死を賭けた試練が待っていた。 扉の中の世界で邂逅した阮南燭（ルアンナンジュー）とともに「扉」の法則を探り、生存の糸口を追う。 虚実、怪異、伝承、策略、復讐と、無数の要素が絡み合う深淵で、更なる謎に挑みつつ、心の奥底に潜む感情が狂おしくも切なく波打つ……。

■ストーリー

第2巻 新たな扉『雨の中の女』の世界へと踏み込む林秋石（リンチウシー）と阮南燭（ルアンナンジュー）。彼らを待ち受けていたのは--不気味な古城を舞台にした、絵画をめぐる怪異の連鎖。 手がかりは断片的で、恐怖に囚われた者たちが立ち尽くして欲望と裏切りが絡み合う中、阮南燭（ルアンナンジュー）は危険を承知で禁域に挑む。一方、林秋石（リンチウシー）も自らの記憶や現実感を揺るがす異様な体験と向き合いながら、前へと進むのだった。 二人はそれぞれ生き延びる術を探し、互いの関係も静かに、そして確実に変容していく……。

■第2巻 商品情報

発売日：2026年8月19日(水)頃 作者：⻄⼦緒 装画：Kuri Huang 訳 ：谷☆貴 発行・発売：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ ●小説「死亡万華鏡」第2巻【通常版】（しぼうまんげきょう） 定価：\2,486（本体価格\2,260+税） ●小説「死亡万華鏡」第2巻【特装版】（しぼうまんげきょう） 定価：\3,410（本体価格\3,100+税） ―― 特典として、挿絵ポストカード（3枚セット）が付く豪華特装版。

※通常版は一般流通、特装版はアニメイトとステラワースのみでの販売となります。 ※特装版は数量に限りがございます。

■法人特典

小説「死亡万華鏡」第2巻 通常版・特装版 共通 ●ステラワース＝缶マグネット ●アニメイト＝フォトカード ※数量には限りがございます。

■販売情報

●ステラワース 小説「死亡万華鏡」第1巻【通常版】（しぼうまんげきょう）／法人特典付 https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=109565 小説「死亡万華鏡」第1巻【特装版】（しぼうまんげきょう）／法人特典付 https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=109564 小説「死亡万華鏡」第2巻【通常版】（しぼうまんげきょう）／法人特典付 https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=115671 小説「死亡万華鏡」第2巻【特装版】（しぼうまんげきょう）／法人特典付 https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=115670 ●アニメイト 小説「死亡万華鏡」第1巻【通常版】（しぼうまんげきょう）／法人特典付 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3263850/ 小説「死亡万華鏡」第1巻【特装版】（しぼうまんげきょう）／法人特典付 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3263851/ 小説「死亡万華鏡」第2巻【通常版】（しぼうまんげきょう）／法人特典付 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3479291/ 小説「死亡万華鏡」第2巻【特装版】（しぼうまんげきょう）／法人特典付 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3479292/

■関連する公式サイト＆公式X

ソニー・ミュージックソリューションズ配給作品 の公式サイト（ASIALL）：https://asiall.jp/ 本作に関するXでの公式情報発信（ゆるゆる配給漫筆）：https://x.com/yuruyurumai?s=20