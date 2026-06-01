アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本 哲也）は、自動点呼機器「e点呼セルフ Typeロボケビー」の累計導入台数が1,100台を突破いたしました。 多くのお客様にご採用いただきましたことへの感謝と、より安全・安心な交通安全社会を実現するため、このたび「e点呼セルフ Typeロボケビー」の価格改定を実施いたします。物価高に負けず、より導入しやすい価格体系を通じ、運行管理DXの推進を支援してまいります。

１．累計1,100台突破について

2023年4月の点呼告示改正により、乗務後（業務後）の自動点呼が正式に可能となり、自動車運送事業者様における点呼業務のDX化、省人化が大きく前進しました。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html また、東海電子株式会社は、2025年4月より本格運用が開始された国土交通省の「業務前自動点呼」制度に先駆け、自動点呼機器「e点呼セルフ Typeロボケビー」（認定番号：JM25-002）の機器認定を取得し、全国の自動車運送事業者様への導入支援を積極的に推進してまいりました。 その結果、2023年8月の出荷開始以来、累計導入実績は728社・1,189台（2026年5月末時点）となり、このたび累計導入台数1,100台を突破いたしました。これもひとえに、全国の自動車運送事業者様をはじめ、多くのお客様よりご支持とご信頼を賜りました結果であり、心より御礼申し上げます。

２．『 e点呼セルフ Typeロボケビー』の主な特長

『e 点呼セルフ Typeロボケビー』は、深夜、早朝を含む点呼業務を自動化し、血圧、体温測定、アルコールチェック、車両点検確認までをワンストップで実施できる自動点呼機器です。点呼ロボならではの“PC不要”の運用や、電源ONだけのシンプル操作を実現し、現場の負担や操作ストレスを大幅に軽減します。さらに、ロボットならではの親しみやすさが点呼現場の緊張感を和らげ、自然なコミュニケーションを促進。運行管理DXを支える新しい点呼スタイルとして、全国で導入が拡大しています。 ■自動点呼機器「e点呼セルフ Typeロボケビー」導入事例 https://www.tokai-denshi.co.jp/customers

３．自動点呼ロボット【無償貸出中】

自動点呼の導入に悩んだら、まずは実際に見て、触れて、現場でご体感ください。 貴社の運用に合わせながら、自動点呼機器を無料でお試しいただける無償貸出を実施しております。 “点呼の未来”を、ぜひ現場でご体感ください。 ■自動点呼機器「e点呼セルフ Typeロボケビー」無償貸出特設サイト https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/rental_Kebbi

４．遠隔地での自動点呼ソリューション開発

現在、東海電子株式会社では、さらなる運行管理DXの推進を目指し、法令で認められた「遠隔地での自動点呼」に対応する、次世代モバイル自動点呼ソリューションの開発を進めております。物価高や人手不足を背景に高まる省人化、業務効率化ニーズに対応し、点呼ロボットやモバイルを活用した点呼DXを推進することで、持続可能な運行管理体制の構築に貢献してまいります。

５. 対象機器・価格改定日について

□対象機器 ：『e点呼セルフ Typeロボケビー』本体 □価格改定日：2026年6月1日 受注より □旧価格 ：\328,000 （税抜） ↓ □新価格 ：\278,000 （税抜）

自動点呼機器「e点呼セルフ Typeロボケビー」関連情報

■『e 点呼セルフType ロボケビー』製品紹介 https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/etenko-self ■『e 点呼セルフType ロボケビー』無料貸出申込サイト https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/rental_Kebbi ■業務前自動点呼 特設サイト https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/gyoumumae

■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部 info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/