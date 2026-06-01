株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、2026年6月17日(水)～6月19日(金)開催の「会計・財務 EXPO」において、株式会社コンカー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 橋本 蘒生、以下「コンカー」)の提供する出張・経費管理クラウド SAP Concurブースに出展しますのでお知らせします。

1. 当社出展内容

当社は、SAP Concurブースにおいて、経費精算業務のDX推進を促進する当社のSAP Concur連携ソリューションをご紹介します。 来場者の皆さまに当社ソリューションを体験いただきながら、課題のヒアリングやソリューションの特徴・導入効果を説明します。また、事前にブース訪問・商談を予約いただきますと、ご登録いただいた情報をもとに一歩踏み込んだ課題解決に向けた商談が可能です。 SAP Concurと当社ソリューションを通してお客さまの課題に寄り添い、経費管理業務のデジタル化、効率化、自動化、省力化の実現に貢献するとともに、引き続き顧客開拓を進めてまいります。

【出展ソリューション】

SAP Concur 連携ソリューション

・会計システム連携・FBシステム連携アプリ「CoNeCt」 ・請求書自動登録サービス「Invoice PA」

2. イベント概要

https://www.needswell.com/solution/concur/system-standard/#conect https://www.needswell.com/solution/concur/invoice-service/#invoice_pa

本イベントは、会計・財務業務の効率化やDX推進をご検討中の企業様に向けて、最新の製品・サービスが一堂に会する展示会です。業務改善やデジタル活用のヒントとなる多彩なソリューションをご覧いただけるほか、各社の活用事例を比較しながら、自社に合った取り組みを具体的にイメージしていただけます。 会計・財務業務の見直しや、より実践的な改善策をご検討の際には、有益な情報収集の機会として、ぜひご来場ください。

イベント

会計・財務 EXPO

開催日程

2026年6月17日(水)～6月19日(金) 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）

会場

東京ビッグサイト

3. 会社概要

https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/acc.html%20

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com

■本リリースについて 本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。 ■株式会社コンカーについて 世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。 コンカーの詳細については https://www.concur.co.jp をご覧ください。 ■SAP Concurについて SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。 SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。