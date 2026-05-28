【デクセリアルズ】執行役員および本部長、事業部長人事のお知らせ

※第14期定時株主総会およびその後の取締役会にて就任（重任）予定。









以 上





※第14期定時株主総会およびその後の取締役会にて就任（重任）予定。











デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、2026年6月23日付で、執行役員人事および本部長、事業部長人事を、以下のとおり行うことをお知らせします。詳細は以下の通りです。事業全体を統括する機能・役割として「事業統括本部」を新設し、成長戦略の実現に向け、全ての事業連携によるシナジー効果と事業ポートフォリオの拡大を加速させる体制を整えます。これからも、パーパス「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」のもと、人と技術を掛け合わせ、新たな進化を生み出す価値を提供することで、持続可能な社会の実現への貢献と、持続的成長、そして、企業価値向上を目指します。執行役員および本部長、事業部長人事 （下線部が変更箇所）1.2026年6月23日付 執行役員および本部長、事業部長https://digitalpr.jp/table_img/2845/135678/135678_web_2.png2.2026年6月23日付 デクセリアルズ株式会社 組織＜会社概要＞デクセリアルズ株式会社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社をもち、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。会社名：デクセリアルズ株式会社本社：栃木県下野市下坪山1724代表者：代表取締役社長 新家 由久設立： 2012年6月20日公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/