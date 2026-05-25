株式会社ロックミー(本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林宗織)は、最新の生成AI技術を活用し、自社メディア(WEBサイトやアプリ等)向けにオリジナルの12星座占いコンテンツを自動生成・配信する法人向けSaaS「ASTROWRITE(アストロライト)」を、2026年5月25日(月)より正式にサービス開始いたします。





サービスの概要





本サービスは、日本を代表する占星術研究家・鏡リュウジ氏が占いのロジックおよび知識ベースを監修。自社サイトに手軽に占いコンテンツを導入でき、ユーザーの満足度向上、毎日のサイト訪問(リピート率)の促進、ひいては広告収益の拡大にも貢献します。









■サービス詳細・ご登録はこちら(アストロライト公式サイト)

https://pages.astrowrite.io/









【開発の背景とアストロライトの提供価値】

12星座占いは、世界中で広く親しまれており、毎日のサイト訪問を促す強力なフックとして様々なプラットフォームで採用されています。しかし、毎日・毎週・毎月の原稿を専門家に依頼して作成・運用するには、多大な外注コストと社内リソースが必要となることが多く、企業にとって課題となっていました。





「アストロライト」は、この課題を解決するため、生成AIと占星術の専門知識を融合。自社のメディアや読者層に合わせて自由にカスタマイズ可能な専属の「AIライター」を作成し、APIを通じてコンテンツを完全自動配信することを可能にしました。









【アストロライトの3つの特長】

1. 鏡リュウジ氏監修による本格的で説得力のある占いロジック

アストロライトは単なるAIによる自動文章生成システムではありません。精密な計算により天体の運行情報を基礎データとして取得、それらを鏡リュウジ氏が監修した占いロジックに基づいて知識データベースと照合しつつ、カスタマイズされたお客様専属の「AIライター」が占い原稿を執筆するという最新技術を用いています。メディア掲載にふさわしいクオリティであることはもちろん、豊富な知識や経験を感じさせる、“まるでプロの占い師が執筆したような”本格感と高精度さがアストロライトの「AIライター」の特徴です。





2. ターゲット読者に合わせた圧倒的なカスタマイズ性(AIライター機能)

アストロライトでは、ダッシュボード上で自社専用の「AIライター」を自由に作成できます。たとえまったく同一の設定をしても毎回オリジナルの文章が生成されるため、他社メディアとのコンテンツ重複(コピーコンテンツ)の心配は一切ありません。





充実の運勢タイプ：「今日の運勢」「今週の運勢」「今月の運勢」から必要なものを選択できます(複数選択可)。週の始まりの曜日も自由に設定可能です。





細かな項目設定：総合運、恋愛運、仕事運、金運など、必要な「運勢」を必要な文字数で自由に構成可能です。全体の傾向を表す「コラム」も提供しています。





多彩なオプション：12星座ごとのランキング、ラッキーアイテム、ラッキーカラー、月の満ち欠けなどの情報をワンクリックで追加できます。





文体・トーン＆マナーの調整：「20代女性向け」「50代男性向け」といったターゲット指定はもちろん、「伝統的な占い師風」「雑誌に掲載されているような占い」「ミステリアスな口調」など数十種類のライティングスタイルから自社メディアに最適なテイストを選択できます。





3. API連携による「完全自動化」と、無駄のない「ポイント都度課金」

生成された占い原稿は向こう3更新日分が常にストックされ、APIのエンドポイントから顧客システムへ自動配信が可能です。メールベースでの原稿納品と異なり、日々の入稿運用コストがゼロになります。

また、料金体系は毎月の固定費がかからない「ポイント消費型(都度課金)」を採用(基準：1ポイント＝2円)。残高不足によるコンテンツ配信停止を防ぐ「オートチャージ機能」も備えており、安心して運用いただけます。新規登録時には無償ポイントが付与されますので、「まずはお試し」で始めていただけます。









【今後の展開】

まずは日本国内のメディア企業やアプリ運営会社に向けてサービスの提供・導入支援を進め、導入企業のメディア価値の最大化に貢献いたします。将来的には、マルチ言語対応を進め、占星術がポピュラーな海外市場へのグローバル展開を予定しています。









【サービス概要】

サービス名 ： ASTROWRITE(アストロライト)

サービス開始日： 2026年5月25日

対象 ： 自社メディア、アプリ、ECサイトなどを運営する法人企業

サービスサイト： https://pages.astrowrite.io/









■株式会社ロックミーについて

「イマジネーション × テクノロジー」をテーマに、アプリやWEBを使った新しいエンターテインメントサービスを自社企画・開発する企業です。創造性と技術をバランスよくミックスし、ユーザー体験の質を高めることを重視しています。





社名 ： 株式会社ロックミー

代表取締役： 小林宗織

所在地 ： 東京都渋谷区桜丘町4-17 ポータルアパートメント＆アートポイント1103

設立 ： 2010年8月

URL ： https://rockme.co.jp/