株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が日本総輸入代理店を務めるイタリア・ミラノ発のウォッチブランド 「D1 Milano（ディーワンミラノ）」 は、世界的なインダストリアルデザインスタジオ 「Giugiaro Design（ジウジアーロ・デザイン）」 とのコラボレーションモデルを、2026年5月22日（金）より発売します。

本作は世界限定500本、日本国内ではわずか10本のみの展開となるスペシャルエディション。自動車デザインの思想を腕時計へ落とし込んだ、現代的なデザインピースとして登場します。

自動車美学を腕元へ

D1 MILANO × GIUGIARO DESIGN 限定コラボレーション

イタリア発のウォッチブランド 「D1 MILANO」 と、工業デザイン界の巨匠 "Giorgetto Giugiaro（ジョルジェット・ジウジアーロ）" が率いる 「Giugiaro Design」 による特別なコラボレーションモデルが誕生しました。

「Giugiaro Design」 は、数々の名車やプロダクトデザインを生み出してきた世界的デザインスタジオ。本作では、その自動車デザイン哲学を腕時計というスケールへ再構築。「光」「構造」「動き」という要素を軸に、静止したプロダクトでありながら躍動感を感じさせる造形へと昇華しています。 40mmケースには、あえて上下非対称に設計されたアシンメトリーなフォルムを採用。ポリッシュとブラッシュ仕上げを組み合わせることで、光の当たり方によって異なる表情を生み出します。

ダイヤルには120のマイクロティースを配したインナーリングを採用し、機械的で精密なリズム感を演出。さらに、針に施されたレッドアクセントが視覚的なコントラストとなり、「Giugiaro Design」らしい力強い個性を際立たせています。 また、厚さ7mmの薄型ケースと4時位置のリューズ設計により、装着時の快適性にも配慮。ブラックPVD加工を施したミラネーゼメッシュブレスレットが、都会的で洗練された印象を完成させています。

パッケージデザインは 「Italdesign（イタルデザイン）」 が担当。プロダクトから外装まで、一貫したデザインストーリーが貫かれています。 世界限定500本、日本限定10本。 単なるタイムピースではなく、"身に着けるインダストリアルデザイン"として存在感を放つ一本です。

PRODUCT INFORMATION

D1 MILANO × GIUGIARO DESIGN

Ref.：IDBJ01 Price：\69,300（税込） Launch Date：2026年5月22日（金） Limited：世界限定500本 / 日本限定10本

Case Size：40mm Case Thickness：7mm Case Material：Stainless Steel / Black PVD Bezel：Stainless Steel / Black PVD Dial：Light Gun Bracelet：Stainless Steel Black PVD Milanese Glass：Sapphire Glass Movement：MIYOTA GL22 Water Resistance：5ATM Weight：85g

D1 MILANO × GIUGIARO DESIGN

【発売店舗】 ・H°M'S" WatchStore 表参道 ・H°M'S" WatchStore 大阪 ・H°M'S" WatchStore 横浜ジョイナス店 ・H°M'S"WatchStore 公式オンラインストア （https://www.hms-watchstore.com/） ・その他、D1 MILANO 取扱店舗

D1 MILANO

2013年にイタリア・ミラノで誕生したウォッチブランド。ミニマルデザインとファッション性を融合させたコレクションで、世界中の感度の高いユーザーから支持を集めています。ステンレス一体型ケースを象徴とし、モダンかつ都会的なデザインアプローチを特徴としています。

GIUGIARO DESIGN

Giorgetto Giugiaro によって設立されたイタリアのデザインスタジオ。自動車、工業製品、インテリアなど多岐にわたる分野で世界的名作を数多く手掛け、インダストリアルデザイン史に大きな影響を与え続けています。

◆ お客様お問い合わせ先 エイチエムエスウォッチストア表参道 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F TEL：03-6438-9321