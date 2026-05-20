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【創価大学】国内最大級の知能ロボット競技会「ロボカップジャパンオープン2026」でチームSOBITS全カテゴリー入賞、世界大会出場へ
創価大学（東京都八王子市／学長：鈴木美華）理工学部の崔龍雲研究室、萩原良信研究室、鈴木彰真研究室による知能ロボット研究開発チーム「SOBITS（ソビッツ）」は、2026年4月24日（金）〜27日（月）に開催された国内最大規模のロボット競技会「RoboCup Japan Open 2026」に出場し、宇宙空間での支援をテーマにした新設競技「@Space Challenge」での優勝をはじめ、参加した全カテゴリーにおいて入賞する成果を収めました。
SOBITSの活動は、創価大学の「知能ロボティクス・センシング共創研究センター」における研究活動の一環として実施されており、知能ロボティクスとセンシング技術の融合による次世代ロボット研究の推進にもつながっています。
また、SOBITSは事前の書類審査を通過しており、2026年6月に韓国・仁川で開催される世界最高峰の知能ロボット競技会「RoboCup 2026」の@Homeリーグへの出場も決定しています。
近年、知能ロボティクス分野では、AIが実世界の環境を認識し、身体を持つロボットを通じて行動する「フィジカルAI」が、次世代の重要な研究領域として注目されています。SOBITSでは、視覚・言語・行動を結びつけるVision-Language-Action（VLA）モデルの活用や、大規模言語モデル（LLM）による行動計画の実装などを進め、人の自然な指示を理解して実世界で支援行動を行うAI技術とロボット技術の研究開発を推進しています。
【大会概要】
非営利活動法人ロボカップ日本委員会が主催する「RoboCup Japan Open 2026」は、ロボット工学や人工知能分野の研究・技術の発展を目的とした、国内最大規模の知能ロボット競技会です。国内外の大学や研究機関から多数のチームが参加しています。本学のSOBITSは、家庭環境で人の生活を支援するロボットの性能を競う「@Homeリーグ」と、ロボットによる宇宙飛行士の支援を目的とする「@Space Challenge」に挑戦しました。
【受賞一覧】
@Space Challenge：優勝
@Space Challenge：Open Category 優勝
@Homeリーグ Open Platform：Best Poster Award
@Homeリーグ Open Platform：3位
@Homeリーグ Bridge Competition：2位
@Homeリーグ Bridge Competition：Open Challenge 2位
@Homeリーグ Domestic Standard Platform：3位
@Homeリーグ Domestic Standard Platform：Open Challenge 2位
【@Space Challengeについて】
JAXAが開発したフリーフライヤ「Int-Ball2」を想定したシミュレーション環境において、国際宇宙ステーション（ISS）内での宇宙飛行士支援をテーマに、自律移動や作業支援能力を競う新設競技です。
【@Homeリーグ Open Platformについて】
新たに開発した双腕型移動マニピュレータ「SOBIT HOME」を用いて出場しました。SOBIT HOMEは、4輪独立ステアリング機構による全方向移動、双腕7自由度マニピュレータによる多様な物体操作、可変高リニアアクチュエータによる幅広い高さへの対応を特徴としています。また、人との円滑なコミュニケーションを意識したデザインやディスプレイも備えており、開発したシステムの一部はオープンソースとして公開しています。
【学生コメント】
チームの共同リーダーを務めた佐藤健太さん（理工学研究科情報システム工学専攻 修士1年）は、「今大会では、出場した全カテゴリーで入賞する成果を収めることができました。今回の経験を糧に、6月の世界大会でも結果を残せるよう、さらなる高みを目指して挑戦し続けるSOBITSを築いていきます」と述べました。
また、同じく共同リーダーを務めた重森正夫さん（同専攻修士1年）は、「全員が互いに目配りをして変化に気づき、気配りを持って自ら行動し、心配りを通じて信頼を築き合う。そんなチームであることを常に意識し、働きかけてきました」と語りました。
【今後の展望】
SOBITSは、世界大会で得られる知見や国際的な研究交流を今後の研究開発に生かし、生活支援ロボットの社会実装に向けたAI技術とロボット技術の研究開発をさらに推進します。
本記事の詳細は下記のリンクをご確認ください。
https://www.soka.ac.jp/science/news_science/2026/05/5000701
【関連リンク】
・創価大学公式ホームページ
https://www.soka.ac.jp
・創価大学チームSOBITS公式ホームページ
https://home.soka.ac.jp/~teamsobits
・大会公式ホームページ/JapanOpen2026ロボカップ日本委員会
https://www.robocup.or.jp/JapanOpen2026
▼本件に関する問い合わせ先
創価大学 企画部企画広報課
住所：東京都八王子市丹木町1-236
TEL：042-691-9442
FAX：042-691-9300
メール：publicrelation@soka.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
また、SOBITSは事前の書類審査を通過しており、2026年6月に韓国・仁川で開催される世界最高峰の知能ロボット競技会「RoboCup 2026」の@Homeリーグへの出場も決定しています。
近年、知能ロボティクス分野では、AIが実世界の環境を認識し、身体を持つロボットを通じて行動する「フィジカルAI」が、次世代の重要な研究領域として注目されています。SOBITSでは、視覚・言語・行動を結びつけるVision-Language-Action（VLA）モデルの活用や、大規模言語モデル（LLM）による行動計画の実装などを進め、人の自然な指示を理解して実世界で支援行動を行うAI技術とロボット技術の研究開発を推進しています。
【大会概要】
非営利活動法人ロボカップ日本委員会が主催する「RoboCup Japan Open 2026」は、ロボット工学や人工知能分野の研究・技術の発展を目的とした、国内最大規模の知能ロボット競技会です。国内外の大学や研究機関から多数のチームが参加しています。本学のSOBITSは、家庭環境で人の生活を支援するロボットの性能を競う「@Homeリーグ」と、ロボットによる宇宙飛行士の支援を目的とする「@Space Challenge」に挑戦しました。
【受賞一覧】
@Space Challenge：優勝
@Space Challenge：Open Category 優勝
@Homeリーグ Open Platform：Best Poster Award
@Homeリーグ Open Platform：3位
@Homeリーグ Bridge Competition：2位
@Homeリーグ Bridge Competition：Open Challenge 2位
@Homeリーグ Domestic Standard Platform：3位
@Homeリーグ Domestic Standard Platform：Open Challenge 2位
【@Space Challengeについて】
JAXAが開発したフリーフライヤ「Int-Ball2」を想定したシミュレーション環境において、国際宇宙ステーション（ISS）内での宇宙飛行士支援をテーマに、自律移動や作業支援能力を競う新設競技です。
【@Homeリーグ Open Platformについて】
新たに開発した双腕型移動マニピュレータ「SOBIT HOME」を用いて出場しました。SOBIT HOMEは、4輪独立ステアリング機構による全方向移動、双腕7自由度マニピュレータによる多様な物体操作、可変高リニアアクチュエータによる幅広い高さへの対応を特徴としています。また、人との円滑なコミュニケーションを意識したデザインやディスプレイも備えており、開発したシステムの一部はオープンソースとして公開しています。
【学生コメント】
チームの共同リーダーを務めた佐藤健太さん（理工学研究科情報システム工学専攻 修士1年）は、「今大会では、出場した全カテゴリーで入賞する成果を収めることができました。今回の経験を糧に、6月の世界大会でも結果を残せるよう、さらなる高みを目指して挑戦し続けるSOBITSを築いていきます」と述べました。
また、同じく共同リーダーを務めた重森正夫さん（同専攻修士1年）は、「全員が互いに目配りをして変化に気づき、気配りを持って自ら行動し、心配りを通じて信頼を築き合う。そんなチームであることを常に意識し、働きかけてきました」と語りました。
【今後の展望】
SOBITSは、世界大会で得られる知見や国際的な研究交流を今後の研究開発に生かし、生活支援ロボットの社会実装に向けたAI技術とロボット技術の研究開発をさらに推進します。
本記事の詳細は下記のリンクをご確認ください。
https://www.soka.ac.jp/science/news_science/2026/05/5000701
【関連リンク】
・創価大学公式ホームページ
https://www.soka.ac.jp
・創価大学チームSOBITS公式ホームページ
https://home.soka.ac.jp/~teamsobits
・大会公式ホームページ/JapanOpen2026ロボカップ日本委員会
https://www.robocup.or.jp/JapanOpen2026
▼本件に関する問い合わせ先
創価大学 企画部企画広報課
住所：東京都八王子市丹木町1-236
TEL：042-691-9442
FAX：042-691-9300
メール：publicrelation@soka.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/