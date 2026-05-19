【動物の赤ちゃんニュース】マザー牧場でマンクスロフタンの赤ちゃんと三つ子のヤギが誕生しました！

株式会社 マザー牧場

マンクスロフタンの赤ちゃん

【マザー牧場】マンクスロフタンの赤ちゃん

「マンクスロフタン」は、イギリス原産の羊で絶滅危惧種にも登録されている品種です。

特徴は、茶色の毛と角！大きな角が2本から4本、最大で6本生える珍しい羊です。ロフタンはバイキングの言葉で「小さくて愛らしい茶色いやつ」という意味なんだそう！

羊は1,000種類以上いると言われていますが、この羊は昔から姿形を変えずに、現代まで生きていることから『羊のご先祖様』とも呼ばれ、原種にとても近い種類の羊なんですよ！

仔羊の時は真っ黒ですが、成長するにつれ茶色に変わっていきます！

マザー牧場では2頭のマンクスロフタンが生まれましたが、どちらも男の子、少しずつ角も生えてきました。

パパとママみたいな立派な角が生える予定です♪

今だけの真っ黒い仔羊たちは、マザーファームツアーDXで会うことができます🐏

※動物の体調によっては、見ることができない日もございます。

【マザー牧場】真っ黒な体につぶらな瞳がとってもかわいいです。【マザー牧場】元気にすくすくと成長中です。

三つ子のヤギ

【マザー牧場】三つ子のヤギ

3月29日にマザーファームツアーDXに仲間入りした、三つ子のヤギ。

名前は長女：チュー、次女：リップ、三男：プップに決定！春生まれらしくチューリップ兄弟です🌷

毎日、ミルクをたくさん飲んですくすくと成長しています

ちょこっとやんちゃでスタッフがみていないとお散歩にいってしまうこともしばしば…。

仔ヤギたちはマザーファームツアーDXに乗車の際に、トラクタートレインから見ることが出来ます🚜

※動物の体調によっては、見ることができない日もございます。

【マザー牧場】仔ヤギ【マザー牧場】寝ているときも仲良しです。

「マザーファームツアーDX」とは？

【マザー牧場】ファームツアーDX

マザー牧場（千葉県富津市）にある、牧場体感型アトラクション。

参加者しか入れない全長\2.4km広大な専用コースを大きなトラクターが客車を引っ張る乗り物「トラクタートレイン」に乗ってガイドの案内でエリアを巡る、体験アトラクションです。

日本ではここでしか会うことのできない牛に出会えたり、牧羊犬のお仕事を見学したり、牧場のお仕事について学んだり、途中下車してアルパカ・羊・ヤギとのふれあい体験までできる充実の牧場ツアーです。

「マザーファームツアーDX」概要

【マザー牧場】マザーファームツアーDX

●体験料金

大人（中学生以上） 2,000円

小人（4歳～小学生）1,000円

※マザー牧場入場料金別途

●開催時間

1日に数回開催いたします。開催時間は日によって異なります。

●所要時間

約60分

●参加方法

当日予約制・受付先着順 ※定員に達し次第受付終了

●公式HP

https://www.motherfarm.co.jp/animal/

※天候や動物の体調などにより公開をお休みする場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 マザー牧場 について

千葉県富津市の鹿野山に位置し、250ヘクタールの広大な敷地の中で牛や羊、馬、アルパカなどの動物たちとのふれあい体験や、菜の花や桃色吐息などの季節の花畑、バンジージャンプやジップラインなどのアトラクション、ソフトクリームやジンギスカンなどの牧場グルメ、牧場内に宿泊できるグランピング施設まで揃う、花と動物たちのエンターテイメントファームです。

マザー牧場の羊たち

【会社概要】

●社 名：株式会社マザー牧場

●所在地：千葉県富津市田倉940-3

● T E L ：0439-37-3211

●H P：https://www.motherfarm.co.jp/