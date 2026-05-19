【CHEFLINK導入事例インタビュー「ボナフェスタ」】浅草・雷門の老舗ロシア料理店「一人欠けたら止まる」現場を立て直し

株式会社シェアダイン

料理人と飲食事業者をつなぐ総合サービス「CHEFLINK（シェフリンク）」を提供する株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩、以下シェアダイン）は、フランス風ロシア料理店「ボナフェスタ」（運営：株式会社フェスタ、東京都台東区、代表取締役：溝口和美氏）において、CHEFLINKを活用し、現場の負担軽減と営業継続を実現した事例を公開いたしました。

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https://chef-link.com/business/casestudies/bonafesta/(https://chef-link.com/business/casestudies/bonafesta/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260519_release)

■導入の背景：少人数運営の中、一人の不在が経営を直撃

ボナフェスタは、料理長と数名のスタッフによる少人数体制で営業する老舗店です。2024年9月、キッチンを支える主要シェフが長期休暇に。

年末の繁忙期を目前に控えるなか、「営業日数を減らすか」「来店組数を絞るか」「最悪は休業か」――。現場は切迫した判断を迫られました。求人媒体や調理学校への募集も試みましたが、必要な時期に必要な人材は集まらず、個人店ならではの採用の難しさを痛感したといいます。

そうした中、飲食業界の知人を通じて知ったのがCHEFLINKでした。

■CHEFLINK導入による効果- 仕込み、前菜・デザートの盛り付け、洗い場まで、必要な日に必要な分だけ柔軟に依頼可能に- シェフの顔写真・経歴・評価を事前確認できることでミスマッチを未然に防止- 料理長の疲弊を防ぎ、繁忙期も営業を止めずに乗り切った- 「今日も店が回る」という安心感が、店内の雰囲気を明るくし、接客や料理品質の安定にも好影響■お客様の声

株式会社フェスタ 代表取締役 溝口和美 様（ホール責任者）

「最初は『個人店にはハードルが高いのでは』と感じていました。でも担当の方に、CHEFLINKの使い方を電話で丁寧に教えていただけて、安心して募集をかけられました。来てくださるシェフの顔と経歴が事前にわかること、必要な日に必要な分だけお願いできる柔軟さは、私たちのような小さな店にこそ価値があります。何より、キッチンの疲弊が和らぎ、店全体の雰囲気が明るくなったことが一番の変化です」

シェアダインは今後とも、大手だけでなく個人店・小規模店の人手不足にも寄り添える柔軟なインフラとしてCHEFLINKを進化させ、飲食業界の持続可能な働き方の実現に向けて取り組んでまいります。

■ 株式会社フェスタ／ボナフェスタ について- 運営：株式会社フェスタ- 所在地：東京都台東区雷門２丁目６－９ ガーデンビル 1F- ボナフェスタについて：1989年、東京・浅草雷門で開業したフランス風ロシア料理店。開業以来、少人数体制で営業を続けています。ロールキャベツなどの伝統料理を中心に、仕込みに手間をかけた品目を提供しており、現在は料理長を中心とした調理体制で運営しています。■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260519_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、CHEFLINK（シェフリンク）はこれまで提供してきた料理人向けのキャリアサポートSNS「CHEFLINK（シェフリンク）」と法人向けの食の専門人材手配・採用サービス「SPOT CHEF（スポットシェフ）」を名称統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■CHEFLINKのサービス概要- 最短即日、1日3時間から利用可能- お支払いは利用分のみ、初期費用・月額費用は一切不要- 正社員雇用も可能- 4万人以上の食の専門人材が登録

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CHEFLINKの仕組み■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260519_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260519_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260519_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260519_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260519_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260519_release)